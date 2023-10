"ZVAO ME U DVA PO PONOĆI I REKAO MAMA, IMAM KARCINOM!" Potresna ispovest ministarke, zaplakala pred kamerom: Ova bol nema meru!

Ministarka prosvete Slavica Đukić Dejanović u jednom podkastu govorila je o svom detinjstvu, školovanju, studentskim danima, otkrila koji su za nju dani bili najteži i koliko je za nju porodica važna.

Ministarka je govoreći o tome koliko je porodica važna ispričala i jedan od najtežih trenutaka u životu, a to je kada joj je sin iz prvog braka, koji živi sa porodicom u Lisabonu, saopštio da ima karcinom.

foto: Nenad Kostić

- Moj sin i ja se čujemo svakodnevno, iako su oni u Lisabonu, sin, snaja, deca... On se javio da uveče ide na dežurstvo i posle dva sata oko ponoći, pozvao me i rekao "mama, ja imam karcinom, sebi sam dijagnostikovao, uradio sam sebi ultrazvuk". Ništa teže u životu. Za mene je to apsolutno bila najveća trauma. Prošlo je više od šest godina, smatra se teorijski izlečenim, ali kad moj sin ide na kontrole, sada već godišnje, nekoliko dana pre toga ja osećam fizički i psihički bol, koja nema meru - ispričala je ministarka.

O razvodu

Da život nije med i mleko, sadašnja ministarka proveste otkrila je i da joj razvod predstavlja jednu od najvećih trauma u životu.

- To je jedan od težih perioda u mom životu. Ne znam kako je umreti, pretpostavljam da je smrt teža, li činjenica da rušite neke ideale koje ste u mladosti sagradili, jer vi ipak budete sa nekim da vam zajednički život bude lep i dugotrajan. To je jedno takvo cepanje, to je jedan težak lom. I od tada te reakcije odvajanja jako teško podnosim. Rastanak je duboka trauma u meni - istakla je.

O smrti majke i oca

Roditelji Slavice Đukić Dejanović su nedavno preminuli, ali je ona progovorila o tome koliko je teško kada zna da oni više nisu sa njom i zaplakala pred kamerama, dirnuta sećanjima na svoju primarnu porodicu.

- Teško je sada...Znam da je moj mama imala 95 godina, ali kad dođem nakon neke emisije sa televizije i svi mi usput kažu "lepo si izgledala, u što si to lepo rekla...". Ja uđem u kuću, a ona kaže "šta ti bi da ispričaš one gluposti". Taj prijatelj gde je unapred sve oprošteno, a koji najiskrenije kaže i ono što baš ne prija i to na onaj način topline koji je baš materinski, to ne postoji više, to se osetilo samo u personi moje majke - zaključila je ona.

Kurir.rs/ Mondo/ Informer

Bonus video:

04:17 OD OVE BOLESTI GODIŠNJE UMRE 150.000 ŽENA Statistika kaže da je ovo najsmrtonosniji kancer