"ARMAGEDON" Čudni oblaci ponovo snimljeni nad Vojvodinom (FOTO)

U većem delu zemlje tamni oblaci zaklonili su Sunce, a posebnu pažnju privukli su oni iznad Novog Sada i Subotice.

Naime, građani su fotografisali nebo na kojem su bili oblici koje su mnoge podsetili na one superćelijske koji su tokom leta doneli razorne oluje.

Ipak, prema prognozi meteoroga, nevreme koje nam stiže neće biti superćelijsko.

U ovom času snažan oblačni sistem iz Hrvatske zahvatio je severozapadne predele Srbije i Bačkoj već donosi kišu i pljuskove sa grmljavinom.

U nastavku poslepodneva ovaj oblačni sistem sa padavinama zahvatiće i Bačku, dok će padavine iz Bosne zahvatiti Podrinje, Srem, Mačvu, Kolubarski okrug, potom, Beograd i Podunavlje i donositi kišu i pljuskove sa grmljavinom, objavio je meteorolog Đorđe Đurić.

Lokalno se očekuju i jači pljuskovi sa grmljavinom.

U narednim satima do severozapada Srbije očekuje se i prodor hladnog fronta, koji će potom do večeri sttići i do ostalih predela Srbije, pa se kiša i pljuskovi sa grmljavinom očekuju u većem delu Srbije.

Pri prodoru hladnog fronta jugozapadni vetar biće u skretanju na severozapadni, koji će u Vojovodni biti veoma jak.

Dobra veste je da će vetar u svim predelima Srbije biti u slabljenju.

