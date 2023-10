DRAGANI SE BOLEST PONOVO POJAVILA: Treba joj naša pomoć da nastavi lečenje

Dragana Slavković (37) iz Beograda je 10 meseci posle porođaja, u martu 2018. godine otkrila da ima karcinom debelog creva, IV stadijum. Uspešno je operisana ali joj se pre dve godine bolest ponovo pojavila.

Od novembra 2021. do juna 2022. godine Dragana je lečena u privatnoj klinici u kojoj je samostalno finansirala hemo i biloške terapije. Bolest je bila pod kontrolom sve do pre tri meseca, kada dolazi do progresije i patoloških promena na novim mestima u abdomenu.

Dragani su potrebna sredstva za nastavak lečenja, za operacije i terapije kao i za troškove puta i smeštaja. Ovim putem pozivamo sve da pomognu Dragani da zauvek pobedi tumor, tako što će preko FONDACIJE – humanost bez granica poslati SMS sa brojem 180 na 2407. Uplate za pomoć u lečenju mogu se izvršiti i na dinarski i devizni račun korisnika i putem E-doniraj internet plaćanjem platnim karticama iz celog sveta, kao i preko platforme PayPal.

Cena SMS poruke iznosi 200 dinara. PDV se ne naplaćuje. Mogućnost slanja SMS-a imaju korisnici MTS, Yettel, A1 i Globaltel mreže.

Pomozimo Dragani!

SMS: 180 na 2407

Dinarski račun: 160-6000001739354-05

Devizni račun: 160-6000001739508-28

IBAN: RS35160600000173950828

SWIFT-BIC/DBDBRSBG

Skeniraj i doniraj: NBS IPS QR kod

Online donacije: E-doniraj PayPal

(Kurir.rs)