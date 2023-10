METEOROLOG OTKRIO TAČNO VREME KADA NEVREME STIŽE U SRBIJU: Regionom tutnji snažna kiša sa grmljavinom, grad tuče NA SVE STRANE

Srbija se danas nalazi pod veoma snažnim ciklonom, koji nam je doneo naoblačenje, ali se glavna promena vremena očekuje posle podne i uveče.

Srbija se danas nalazi u prednjem delu ciklona, odnosno u njegovom toplom sektoru, pa sa juga, odnosno sa Mediterana i dalje struji topla vazdušna masa.

foto: Petar Aleksić

Maksimalna temperatura biće danas od 22°C na severozapadu do 26°C u centralnim i jugoistočnim predelima, u Beogradu do 24°C.

Pod uticajem ciklona danas će duvati i veoma jak južni i jugoistočni vetar, u košavskom području i na planinama sa olujnim udarima, a na jugu Banata sa udarima i do 80 km/h.

Tokom dana ciklon će se svojim centrom premeštati dalje na severoistok preko centralne Evrope ka istočnoj, a u sklopu njega i hladni front.

Ovog prepodneva jaka kiša sa obilnim pljuskovima i grmljavinom pada u Hrvatskoj, Sloveniji i na zapadu BiH. U Hrvatskoj je zabeležen jak grad veličine lešnika.

Jak grad u Hrvatskoj, građani u šoku: "Smak sveta" Jak grad veličine lešnika jutros oko 8.15 sati pogodio je delove Hrvatskog zagorja. Jutarnji list prenosi navode sajta zagorje.com da je grad padao na području Zaboka, Velikog Trgovišća, Oroslavja i Svetog Križa Začretja, kao i u delovima Krapinskih Toplica i Luke. - Bio je poprilično jak i intenzivan. Nažalost, uništio nam je sve cveće na groblju, ispričala je jedna žena za taj lokalni sajt. Čitateljka iz Zaboka je za 24sata.hr rekla da je vetar nosio sve pred sobom i da je oluja krenula u sekundi. - Tegle sa cvećem više nemamo, ovo je kao smak sveta - ispričala je ona.

Kada je reč o Srbiji, glavnina promene vremena očekuje se posle podne i uveče.

Dakle, u Srbiji će tokom dana biti pretežno oblačno, ponegde sa slabom kišom.

Osim tople vazdušne mase, danas ponovo stižu i čestice pustinjskog peska iz Sahare, pa se u predelima sa padavinama očekuje prljava kiša.

Oko 14-15 časova do Vojvodine očekuje se jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, a do kraja dana i večeri ovo pogoršanje vremena proširiće se i na ostale predele Srbije.

Vetar će biti u skretanju na jak jugozapadni.

Pred kraj dana uslediće prodor hladnog fronta. Vetar će biti u slabljenju i u skretanju na severozapadni. Uslediće i prodor sveežije vazdušne mase i pad temperature vazduha u toku večeri na vrednosti od 10 do 15°C.

Dakle, iako se očekuje prodor hladnog fronta, ne očekuje se značanije zahlađenje.

Po prodoru hladnog fronta očekuje se porast vazdušnog pritiska, što će biti uvod u poboljšanje vremena.

Već tokom noći i većem delu Srbije očekuje se razvedravanje.

U sredu će u većem delu Srbije sunčano i malo svežije, ali će i dalje ostati natprosečno toplo za početak novembra.

foto: Nemanja Nikolić

Samo još ujuttro na jugu i istoku Srbije oblačnije sa kišom.

Krajem dana i tokom večeri sa jugozapada se očekuje novo naoblačenje, ali će se zadržati suvo.

Nakon jutarnjih 8 do 12°C, u Beogradu 10°C, maksimalna tempetatura biće tokom dana od 17 do 20°C, u Beogradu do 18°C.

Od četvrtka Srbija će biti pod uticajem serije novih još snažnijih ciklona sa Atlantika i zapada Evrope, pa se u petak i u nedelju očekuje novi talas padavina, uz jake i olujne južne vetrove, ali i uz toplo vreme za početak novembra.

Ovih dana maksimalne tempetazure bile su i za 10 stepeni više od proseka, dok će početak novembra doneti pet do devet stepeni više tempetrature od uobičajenog proseka, koji iznosi od 11 do 15°C.

