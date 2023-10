RHMZ NAJAVIO NEVREME: Stižu pljuskovi sa grmljavinom! Na udaru prvo ova 2 dela Srbije! OD SUTRA SVEŽIJE

U Srbiji danas promenljivo oblačno, toplo i vetrovito jutro sa slabom kišom dok se kasnije tokom dana očekuje naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima uz mogućnost grmljavine, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće umeren i jak južni i jugoistočni vetar, na jugu Banta i u planinskim predelima povremeno i olujni. Krajem dana i u toku noći vetar će biti u slabljenju i skretanju na severozapadni.

foto: Printscreen/RHMZ

Najniža očekivana temperatura iznosi od 4 do 16 stepeni Celzijusa, na jugu Banata oko 18, dok će najviša biti od 22 do 26 stepeni.

U Beogradu danas promenljivo oblačno, toplo i vetrovito vreme sa naoblačenjem, kišom ili kratkotrajnim pljuskom u popodnevnim i večernjim časovima. Duvaće umeren i jak južni i jugoistočni vetar koji će uveče i tokom noći slabiti i skrenuti ka severozapadu. Najniža temperatura od 10 do 16 stepeni, najviša oko 25.

Od sutra svežije

"Danas toplo i vetrovito, ali uz naoblačenje, koje će tokom jutra i prepodneva tek ponegde uslovlјavati slabu kišu.

foto: Printscreen/RHMZ

Posle podne i uveče jače naoblačenje s kišom i lokalnim plјuskovima sa grmlјavinom, sa severa i zapada proširiće se na ostale krajeve. Duvaće umeren i jak, južni i jugoistočni vetar, koji će na jugu Banata i na planinama povremeno dostizati udare olujne jačine. Od srede svežije", najavio je RHMZ.

Upaljen žuti meteo alarm

U većem delu Srbije, izuzev Beograda, Pomoravlja i istočne Srbije, na snazi je žuti meteo alarm. Upozorenje je na severu upaljeno zbog kiše, vetra i gramljavine. Dok je u južnim predelima žuti meteo alarm na snazi zbog visokih temperatura.

foto: Printscreen/RHMZ

Žuto upozorenje znači da je vreme potencijalno opasno: Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike.

Vreme narednih dana

U sredu svežije uz duže sunčane periode. Krajem dana dolazi do umerenog naoblačenja sa jugozapada. Vetar slab, ujutru severozapadni, a popodne istočni i jugoistočni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 8°C do 12°C, a maksimalna od 16°C do 19°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 10°C do 14°C.

U četvrtak suvo i malo toplije uz jačanje južnog vetra. U petak pojačan južni vetar uz postepeno naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima koje dolazi sa zapada.

Prema današnjoj prognozi, u subotu suvo sa sunčanim intervalima, a u nedelju novo naoblačenje sa kišom. Ovaj oktobar je najtopliji u poslednjih više od 100 godina i izjednačiće rekord iz 1907. godine. Tada je u Beogradu srednja mesečna temperatura bila 17.7°C, kao i sada.

(Kurir.rs)