"RODITELJI, VEČERAS PRIPAZITE SVOJU DECU!" Sektolog o prazniku Noć veštica: Paganski ritual, poštovanje kulta mrtvih predaka

Pred nama je Noć veštica koja se obeležava, svakog 31. oktobra, uoči praznika Svih svetih, prema zapadnohrišćanskoj tradiciji.

Obeležavanje ovog datuma godinama izaziva polemike u Srbiji. Jedni su gnušaju tog praznika, dok drugi vide još jedan povod za dobru zabavu.

Sledeći pravila potrošačkog mentaliteta, već se pojavljuju obaveštenja o raznoraznim popustima. Ovim povodom, gost "Pulsa Srbije" je Dimitrije Pastuović, sektolog.

- Kleti, odnosno njihovi potomci Irci i Škoti su taj praznik doneli sa sobom kada su migrilali u Ameriku. Taj praznik je proslava, paganski ritual za dolazak prvog novembra, što je za njih Nova godina. Praznik se zove "Semhajn" , a to je poštovanje kulta mrtvih predaka, što je paganski ritual. Za mene, ali nadam se i za sve, danas je Sveti Luka i Sveti Petar Cetinjski, mi to treba da slavimo. U dva navrata sam bio u Americi kada je bila Noć veštica - započeo je sektolog, pa nastavio sa doživljajem:

- Po svim medijima, narod se upozorava da pripazi svoju decu jer tog dana veliki procenat dece nestaje, a ona verovatno završavaju u nekim satanističkim ritualima. Ogromne su gužve, gomila pijanih i drogiranih ljudi, ne može da se prolazi ulicama, a nažalost je to došlo i na naše tlo. To je pogubno! To je satanistički praznik, nema nikakve veze sa hrićšanstvom.

Potom je odgonetnuo da li su Amerikanci svesni šta slave:

- Veliki broj američkog naroda ima vrlo malo razvijenu svest, oni žive po difoltu, slepo se drže svega, njih štiti zakon, oni veruju u institucije, šta im se servira to jedu. Smatram da veliki procenat njih nije svestan da radi lošu stvar, ali postoji neki vrh koji je svestan kuda to vodi. Čak i ovde, mnoge vaspitačice, profesorke, se žale da roditelji maskiraju decu na današnji dan. Mi definitivno idemo ka tome, ova bolest je veoma uznapredovala i progresivna je, sve ovo je samo jedan segment tog novog doba, a polako ulazi u sve pore društva.

