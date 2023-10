"OD SUTRA KREĆU ZAHLAĐENJA, ALI SMO DALEKO OD PRAVE ZIME" Nedeljković: Ovaj oktobar je NAJTOPLIJI u poslednjih 135 godina! (VIDEO)

Posle veoma toplog Miholjskog leta, dobili smo još toplije Mitrovsko leto.

Međutim, do kada će se zadržati lepo vreme i kada nas očekuje prvo jače zahlađenje?

O tome koliko ćemo još dugo uživati u lepom vremenu i da li nas očekuje i topla zima, odgonetnuo je meteorolog Nedeljko Todorović u "Pulsu Srbije".

- Prognoza se ostvaruje, vreme ide po njoj, kako je najavljeno tako se i dogodilo. S' tim da je danas taj dan preokreta u smislu da će od sutra ipak biti manje toplo. Dakle, izlazimo iz letnjih temperatura, u periodu do polovine novembra biće padovi temeprature, naravno biće dan i kada skoči temperatura, ali to je pred neku promenu. Kratko rečeno, bar do polovine novembra nema nekog jačeg i ozbiljnijeg zahlađenja koje bi donelo sneg. Eventualno od sledeće sedmice, u višim planinskim predelima, iznad 1.700 metara, biće nešto snega. Svakako, ne očekuju se velike padavine. Niži predeli su daleko od prave zime.

Potom se osvrnuo na mesec oktobar, pa je odgovorio da li je ove godine on zaista dostigao istorijski maksimum po temperaturama:

- Zavisi koji parametar posmatramo. Ako gledamo prosečnu temperaturu u mesecu, onda su septembar i oktobar, u poslednjih 135 godina, najtopliji meseci. Međutim, nisu se premašile davne, rekordne vrednosti, one apsolutne. Da spomenem, na današnji dan 1926. godine, izmerena je temperatura od 31 stepen, dakle daleko smo od tih rekorda, ali srednja temepratura jeste viša, a to je posledica strujanja južnog vazduha na ovom delu evropskog kontinenta.

