"NAJGORE TEK DOLAZI!" Marija zbog NEVREMENA ostala bez kuće! Za Kurir otkriva: "Nameštaj je leteo 30 m - ostali su samo zidovi!

Uragan Otis napravio je potpunu pustoš u Akapulku, jednom od najpoznatijih turističkih mesta u Meksiku. Broj žrtava povećan je na 45, saopštile su vlasti. Guvernerka države Gerero Evelin Salgado rekla je da se 47 osoba i dalje vodi kao nestalo i da su u toku akcije potrage i spašavanja.

Više od 10.000 kuća je oštećeno u primorskom letovalištu koje živi uglavnom od turizma. Marija Duronjić, koja godinama živi u Meksiku, a čija vikendica u Akapulku je takođe stradala tokom uragana, za Jutarnji program Kurir TV svedočila je o posledicama nevremena koje nije zapamćeno u novijoj istoriji ove zemlje.

Posledice su čak blago rečeno, katastrofalne stvarno, grad i po snimcima, a i uživo deluje kao da se desilo bombardovanje pre dva dana. Potpuno je devastiran, ja mislim 97 od 100% infrastrukture kuća je ili znatno porušeno ili znatno oštećeno. Ono što sad nastupa su glad, manjak osnovnih sredstava za život, vode i infekcije i bolesti koje se javljaju, zato što je temperatura naglo skočila, čak je juče čini mi se dostigla 40 stepeni, tu je još uvek neki lagani vetar koji sad diže tu prašinu koja je na ulicama i sve ono što se izlilo iz kanalizacije i sve ono što je nanela voda, sad je u vazduhu - kaže Marija Duronjić.

- Pomoć države još uvek nije tu i ljudi su stvarno očajni. Zato što je prošlo 4 ili 5 dana u kojima smo mogli da vidimo da je ta pomoć izostala. Ona se naravno najavljuje u zvaničnim medijima, ali se očekivala. Zvanične informacije su da je trenutno 47 nestalih i 45 poginulih. Što se nestalih tiče, oni se i dalje nažalost vode i ono što mogu da vidim, ljudi se nažalost traže nekim alternativnim putevima preko Vibera, preko Whatsappa, preko Instagrama, društvenih mreža, jedni drugima šaljemo, zovemo, pokušavamo da dobijemo, da nađemo kontakt s tim ljudima - dodaje Duronjić.

- Nekako i tu je zakazala trenutna vlast u smislu pomoći. U slučaju mog svekra govorimo o kući koja je stabilno i čvrsto izgrađena, tako da treba uzeti u obzir da je i takva kuća doživela skoro totalnu štetu. A generalno gradnja u Akapulku nije slična gradnji našoj gradnji. Znači ne govorimo o prosečnim balkanskim kućama, treba i to imati u vidu. To su puno nestabilnije građevine zato što im klima to dozvoljava ili je ranije dozvoljavala. I onda pogotovo znajući to možemo pretpostaviti kolika je šteta na svim okolnim građevinama. Na primer, u kući mog svekra sva stakla više nisu tu. Sav je nameštaj leteo 20 ili 30 metara na drugu stranu. Bukvalno ono što je ostalo trenutno od kuće su zidovi.

