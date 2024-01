DA IH NEMA, USRED LETA BI NAM PADAO SNEG! Zbog ovoga imamo prestupne godine: Jedno narodno verovanje POSEBNO JE ZASTRAŠUJUĆE

Prestupna godina u gregorijanskom i julijanskom kalendaru ima 366 dana, dok ostale imaju 365 dana. Prvi dan ove godine je ponedeljak, a poslednji utorak.

Prestupnu godinu imamo svake četvrte, a kalendar ove godine je isti kao 1912, 1940, 1968. i 1996. godine. Za ovu pojavu vezuju se brojna verovanja i sujeverja, a šta o tome kažu etnolozi i astronomi, istraživala je novinarka Kurir TV Kristina Vasković.

Ove godine imaćemo dva dana koji padaju na petak 13. U narodu se smatralo da se najopasnije vradžbine prave na prestupnu godinu. Među Balkancima uvreženo je i mišljenje da se u takvoj godini ne valja venčavati, te prema verovanjima, ti brakovi ne opstaju dugo. Ukoliko i dođe do venčanja, poželjno je da devojka zaprosi momka.

Roditi se 29. februara znači biti obdaren šestim čulom, pa se takvi ljudi smatraju srećnicima i veruje se da su nadareni posebnim talentima, te da su to kreativne, sposobne i jedinstvene osobe.

- Sve što je neobično i odskače od pravila ponašanja u narodu to ima određeno mitsko svojstvo. Vidite tu kontradiktornost, ovde se plašimo prestupne godine, koja nam je ušla sa zapada, severa, svejedno, koja nam je došla u našu kulturu, a ovde pričamo da ljudi rođeni 29. februara da poseduju određene sposobnosti - kaže etnolog Vesna Marjanović.

- Naša zemlja poput većine zemalja u svetu koristi gregorijanski kalendar. Taj kalendar se obnavlja u ciklusima od 400 godina. A u tom jednom ciklusu od 400 godina postoji 97 prestupnih godina - kaže Aleksandar Zorkić, urednik časopisa za astronomiju.

Prestupne godine su one godine koje su deljive sa četiri, izuzev onih koje su deljive sa 100. Postoje i izuzeci i to su one godine koje su deljive sa 400. A zašto postoje prestupne godine?

- To je potrebno zbog toga da bi se kalendar prilagodio kretanju oko Sunca jer Zemlja oko Sunca ne obiđe za jedan ceo broj dana već za 365,2 dana. Ta razlika od zarez 2,4 i 2,2 dana je otprilike šest sati, nešto manje od šest sati godišnje a za 100 godina ta greška se akumulira na 24 dana. Za 200 godina na 48 dana. Tako da bi se ako se držimo samo našeg kalendara bez intervencije desilo da jedne godine usred leta počne da nam pada sneg - dodaje Zorkić.

- Kod nas zimski period posebno, kada se veruje, kako se kaže u narodu da ale i karakondžule noću obilaze naselja. I onda taj strah od zla da će nešto naneti svom najmilijem je raširilo ta verovanja - ističe Marjanović.

Prva hapšenja vezana za suđenja vešticama u Salemu bila su izdata 29. februara 1692. godine. Rusi smatraju da ovakva godina donosi nepovoljne vremenske uslove i veći rizik od smrti. Na Tajvanu udate ćerke se vraćaju kućama ako je u pitanju prestupni mesec, jer se veruje kako lunarni mesec može doneti roditeljima loše zdravlje. U Irskoj je zakonom uvedeno pravilo da sva deca rođena 29. februara dobiju na poklon 100 funti. Istorija nas podseća da je prestupne 1980. preminuo j doživotni predsednik Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije Josip Broz Tito, te da je ekonomska kriza počela je prestupne 2008. godine.

Kurir.rs/K. Vasković

