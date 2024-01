NASILJE, BLOKADE I POLITIKA OPOZICIJE: Analitičari za Kurir o slici srpske političke scene: Nemaju plan, ALI ZATO NJEGA MRZE

Lista "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" osvojila je 46,75 odsto na parlamentarnim izborima, objavila je Republička izborna komisija, posle ponovljenog glasanja na osam biračkih mesta.

foto: Nenad Kostić

Miloš Terzić, pomoćnik direktora kancelarije za KiM i Zoran Spasić, predsednik Centra za bezbednosnu i međunarodnu politiku, gostovali su u jutarnjem programu "Redakcija" u razgovoru sa voditeljkom Anastasijom Čanović o političkim tokovima i promenama u Srbiji.

foto: Kurir tv

Bili smo svedoci protesta jednog dela opozicije i drugog dela građana i studenata, izazvanog nezadovoljstvom ishodima izbora. Bilo je reči o tome da su izbori nelegalno "vođeni", te da su dovođeni građani BiH, prijvaljivani na teritoriji Beograda samo radi glasanja, pa odjavljivani...

Spasić je naglasio da su građani imali priliku da vide suštinu političkog delovanja opozicije.

- Prvo smo videli nasilnike i provalnike ispred Skupštine grada Beograda, željne rušenja naše zemlje. To nije omladina, to su nasilnici - istakao je Spasić, naglašavajući ozbiljnost situacije.

Nadalje, naglasio je i nedostatak podrške naroda za politiku opozicije, što je, prema njegovim rečima, dovelo do usmeravanja kampanje isključivo na mržnju prema predsedniku Vučiću i njegovoj porodici.

Osudio je blokade grada i autoputeva kao neprimerene oblike protesta, ukazujući na negativne posledice po građane koji su bili sprečeni da normalno žive.

Spasić je citirao izjavu jednog od organizatora koji je najavio haos u Beogradu i celoj Srbiji, ističući da takav pristup demokratiji pokazuje nedostatak brige za zemlju i narod. - Njih nije briga ni za Srbiju, ni za narod - dodao je.

- Sadašnja politika znači da sami donosimo političke odluke. Ne dozvoljavamo nikome da nam nameće šta ćemo raditi - rekao je Spasić, ističući potrebu za politikom koja se fokusira na stvaranju novih radnih mesta, infrastrukturni razvoj i brigu o svakom detetu i kući u zemlji.

Sagovornik Terzić se nadovezao sledećim:

foto: Kurir tv

- Najvažnije su dve stvari, a to su odgovornost i rezultati. Mi, Srpska napredna stranka, zaista smo ponosni na rezultate koje smo postigli u vreme kada smo dobili poverenje da upravljamo ovom zemljom, pre svega pod vođstvom predsednika Aleksandra Vučića, koji sprovodi ozbiljnu, odgovornu ekonomsku politiku. Čak su i novinari koji nisu naklonjeni nama iz Republike Srpske potvrdili da naši glasači tamo to doživljavaju kao patriotski čin, pri čemu je nekih 12 hiljada ljudi imalo priliku da ostvari izborno pravo u Srbiji, a to je iskoristilo oko 6 hiljada ljudi - rekao je i dodao:

03:28 KAKAV JE ISHOD PROTESTA? DA LI ĆE IZBORI BITI PONOVLJENI?

- Pokušali su tog dana putem nasilja izazvati haos, upasti u Skupštinu grada Beograda, popeti se na balkon i proglasiti se za pobednike. To je anarhija i država to nije dozvolila. Nisu imali konkretne planove. Kada ih pitate za Kosovo i Metohiju, oni kažu nemamo nikakvo rešenje, nemamo nikakav plan, nemamo nikakav program, ali mrzimo Vučića - rekao je.

Kurir.rs

