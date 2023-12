ČIJE STRANE SLUŽBE STOJE IZA PROTESTA U BEOGRADU? Samardžija i Cvetković za Kurir: U ovim situacijama MOŽETE DA KAŽETE ŠTA HOĆETE

Slobodan Samardžija nekadašnji dopisnik Politike iz Moskve i Aleksandar Cvetković, direktor Srpskog pokreta obnove gostovali su u emisiji "Puls Srbije", a razgovor pokrenuli pitanjem

"Da li je Srbija na udaru spoljnih snaga koje traže zakozvanu obojenu revoluciju?"

Cvetković smatra ovo dobrim pitanjem, ali se plaši sledećeg:

- Plašim se da vam neću dati tako precizan odgovor s obzirom na to da se često bavimo nekim stvarima na jedan površan način, na jedan medijski način, da zabavimo gledalište. Činjenica je da strane službe, ako nešto rade, rade bto na način koji nije tako očigledan. S druge strane, naša služba bi valjda takođe trebala da radi na način koji nije javno vidljiv, već da se bavi pitanjima od bezbednosnog interesa za zemlju i građane - rekao je.

Spomenuo je politički aspekt svih dešavanja.

- Taj narativ se razvio odmah posle izbora, s tvrdnjama da su strane službe umešane u izborni proces, i da imamo zahvaliti stranim službama što su nas upozorile na neke stvari. Kako može biti mešanje stranih službi ako imamo domaću vlast i domaću opoziciju, a ipak nam treba neko spolja da nam kaže šta se dešava unutar srpske vlasti i opozicije? To je poruka koja je, po mom mišljenju, vrlo sporna. Bez obzira na to koja sila je u pitanju, da li zapadna ili istočna, to postavlja pitanje - ako smo suverena zemlja, zar naše službe ne bi trebalo da imaju uvid u politički sistem? - pita se Cvetković.

Istakao je da se trudi da bude objektivan kada je reč o proteklim dešavanjima na ulicama Beograda.

- Pokušavam da budem krajnje objektivan. "Ni po babu, ni po stričevima", kao što kaže stara narodna pesma. Hajde da vidimo šta rešava problem poverenja političkih takmičara u politički sistem ove zemlje. Da li je to izborni sistem? Da li su to birački spiskovi? Kako sve to može biti uređeno? Ako se kaže - narativ je takav da je sa Zapada nešto bilo planirano i pokušano da utiče na unutrašnje stvari u Srbiji, onda postaje pitanje da li su izjave Marije Zaharove, ambasadora Bocana Harčenka i drugih, kao i uticaj Rusije, mešanje u unutrašnje stvari Srbije - pretpostavlja Cvetković.

Zatim, zaključio je:

Na kraju, ako Stejt Department poziva vlasti Srbije da sarađuju sa OEBS-om kako bi utvrdili postojanje izbornih nepravilnosti, to je sasvim normalna stvar s obzirom na naše članstvo u OEBS-u. Mi kao država smo potpisali ta pravila i dokumente OEBS-a. Onda dolazi osuda sa istoka da je to mešanje u unutrašnje stvari Srbije. Kako možemo biti OEBS i onda tvrditi da to mešanje postoji? Srbija je deo OEBS-a - rekao je.

Samardžija podseća da su dešavanja iza kulisa drugačija od onoga "što stoji u naslovu". Govoreći o uticaju stranih sila u političke procese, istakao je kompleksnost ovog fenomena.

- Ozbiljne zemlje, kada kažem ozbiljne zemlje, mislim na velike zemlje koje imaju uticaj, ne propuštaju priliku da kontrolišu određene događaje - istakao je Samardžija.

Izbori, kao ključni događaj za svaku zemlju, privlače pažnju stranih faktora.

- To su logične stvari. Ono što je takođe karakteristično je da u takvoj situaciji možete da izjavite maltene šta hoćete - objašnjava Samardžija.

Međutim, on ističe da takve izjave često vode netačnim zaključcima:

- A vrlo često nije tako. Pogotovo u današnjim novinama, ono što piše u naslovu vrlo često nije ono što piše u tekstu. Jer na kraju krajeva, novine to rade da bi se prodale - podsetio je.

To su stvari koje se dešavaju, ali kako je rekao, koje nikada neće biti rešene.

- Jer na kraju i krajeva, videli smo u svim ovim naranžastim revolucijama koje su se dešavale na istoku, pogotovo u bivšim zemljama Sovjetskog saveza, sve te revolucije su bile praćene sumnjama i optužbama da je Zapad umešao svoje prste ili tako dalje.

Objektivno, strane službe tu ne mogu da urade toliko mnogo, osim ako ne dođe do nekih, što bi se reklo, nereda, kao što je bilo u Ukrajini ili tako dalje, kada je određena grupa zemalja, odnosno ne grupa, nego Rusija konkretno, rešila da zaštiti neke svoje interese u Ukrajini - istakao je.

