"NESTOROVIĆU, NEMOJ DA BEŽIŠ OD ODGOVORNOSTI" Miloš Jovanović: Nisu ovo TV emisije, nego im je NAROD UKAZAO SVOJE POVERENJE

Srbija je prošla kroz izbore, ali napetost i tenzije ostaju kao prisutna stvarnost.

foto: Fonet/Marko Dragoslavić

Miloš Jovanović, predsednik Nove demokratske stranke Srbije , gostovao je u emisiji "Puls Srbije" govoreći o nedavno održanim izborima i dešavanjima na ulicama Beograda nakon njih.

Jovanović je kritikovao nedostatak odgovornosti i primerenosti ponašanja vladajućih figura u trenucima velikih društvenih tenzija, osvrnuvši se na proteste koji su obeležili beogradske ulice prethodnih dana.

- Nasilje nikada nije dobro. Nikada nećemo reći da je nasilje super, da treba rušiti sve. To nije poenta. No, protest kao takav, potpuno je legitiman i opravdan - rekao je.

foto: Printscreen

Osim što je osudio nedolično ponašanje najviših na vlasti, Jovanović je naglasio i ozbiljnost problema s izbornim procesom.

- ...Vlast nije životna ili smrtna borba. Barem ne bi trebalo da bude. Nikada mi ne bi palo na pamet zloupotrebiti pravo prebivališta kako bih zadržao svoju vlast... Stranci se mešaju... Možda su imali upliva, ali ja ne komuniciram sa njima... Ne sviđa mi se što svi naši političari idu po tim ambasadama i pričaju, mnogo smo mi njima dali prava. Ovo je suverena država - rekao je.

foto: Nenad Kostić

Osvrnuo se i na navode da su izbori bili nelegitimni.

- To vam govorim kao ilustraciju da ne bi trebalo da ljudi iz raznih gradova glasaju u Beogradu, jer time narušavaju legitimitet izbora. Mislim da je to, prema zakonu, nezakonito da imaju prebivalište tamo gde zapravo ne žive. Ali imamo dvostruke standarde. Ovi dani su obeleženi izjavama predsednika i premijerke o pitanju dvostrukog prebivališta... - rekao je Jovanović i dodao:

- Ovo se ne sme raditi. Za ljude koji su, nažalost, kako da kažem, u inostranstvu, iako je Bosna i Hercegovina pravno formalna država, suštinski je pod kontrolom, ali kažem vam, Republika Srpska za mene nikada neće biti inostranstvo, to su srpske zemlje, srpski narod, naš narod, isti narod.... - rekao je.

04:24 MILOŠ JOVANOVIĆ OŠTRO O NESTOROVIĆU U PROGRAMU KURIRA UŽIVO: Ja se ne bih TIME hvalio! Nema sada BEŽANJA OD ODGOVORNOSTI!

Naveo je zanimljivost vezanu za dr Branimira Nestorovića, čija je lista ostvarila dobar rezultat na izborima.

- On je pominjao mene. Ja sam mu poslao na dva telefona dve poruke i po jedan poziv u izbornoj noći. On je prokomentarisao "što bih mu se javljao". Parafraziram... To je pitanje elementarne pristojnosti, kada vam neko pošalje poruku, a važna je stvar... Barem odgovorite da nemate šta da razgovarate sa njim... Ono što je zanimljivije sa gospodinom Nestrovićem je to da sada nema bežanja od odgovornosti. "Ne možete sada da stavljate na nas teret Beograda", rekao je negde Nestorović... Ne, ne. Baš je na vas pao teret Beograda, nije ovo Hepi, ni ta ležerna pozicija. Ne. Ljudi su vam dali poverenje. Sada imate odgovornost i sada vlast direktno zavisi od vas... - ispričao je.

Kurir.rs

