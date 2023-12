"I HITLER JE NA POČETKU BIO ZABAVA , POSLE NIKOM NIJE BILO SMEŠNO..." Analitičar UPLAŠEN za budućnost Srbije: Nestorović TRGUJE

Marko Matić politički analitičar gostovao je u emisji "Puls Srbije" analizirajući izborne rezultate.

Osvrćući se na navode da su na izborima vršene manipulacije glasovima, Matić kaže:

- Treba uzeti sve u obzir i razmotriti.. Sama činjenica da podnose primedbe i prigovore pogršenom organu govori sve...- započeo je.

Prkomentarisao je Nestorovićevo angažovanje nakon izbora, nazvavši njegove izjave kontradiktornim.

- Od toga da neće ni sa kim, do toga da će da podrži neke odluke... On pokušava politički da trguje da podigne cenu svog pristanka na formiranje ili manjinske ili koalicione vlasti u Beogradu... i mislim da će ići na to da podršku SNS uslovi uključenjem u vlast... Nije iznenađenje da su prešli cenzus... To je lista koja zastupa nekonvencionalne stavove... Lista koja osporava vakcine, poreklo i pravo na identitet drugim narodima na osnovu genetskih karakteristika... - rekao je i dodao:

07:34 HITLER JE, KAO I NESTOROVIĆ BIO ZABAVA , NA POČETKU... Politički analitičar UPLAŠEN za budućnost Srbije: On politički TRGUJE

- Oni su čak i neonacistički! I Hitler je bio vrsta zabave u Nemačkoj do jednog momenta... Plašim se za budućnost Srbije.

