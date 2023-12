"JAKO SE RETKO DEŠAVA DA SE IZBORI OBARAJU NA ULICAMA" Dejav Vuk Stanković: Cilj protesta je da se isprovocira policija

Samo politički neiskusni mogli su da poveruju da će izbori smiriti nezadovoljstvo opozicije. Optimistični su pomislili da će posle rezultata opozicija priznati poraz i pružiti ruku pobednicima.

Umesto toga pripremljen je politički haos na ulici. Analitičari kažu da nisu ništa drugo ni očekivali jer je, kako ocenjuju, poznat modus operandi Dragana Djilasa.Osporiti legitimnost rezultata, izvesti ljude na ulice i krizu podići do granica štrajka glađu.

Kuda sve to vodi u Usijanju su govorili prof. Predrag Marković, istoričar Milan Antonijevic, pravnik i Dejan Vuk Stankovic, politički analitičar

foto: Kurir teleivzija

- Ako su posumnjali u legitimitet izbora trebalo je to da ulože protest odmah. Oni su sačekali da vide koliko su osvojili glasova, pa se tek onda krenuli u ovo huškanje. Sve te nepravilnosti za koje oni tvrde da su se desile su mogle da se vide dosta ranije u toku tog izbornog dana. Ne postoji neka prevratična atmosfera. Vrlo retko se u istoriji dešava da izbori mogu da se obore na ulicama. Kod nas se to desilo samo jednom, 5. oktobra, ali tada je bio knap rezultat i opozicija je verovatno pobedila. Imali su razloga da pozovu narod, a sada čak i da su sve te brojke o bosanskim glasovima tačne, opozicija ne bi dobila glasove u Beogradu - rekao je Marković.

foto: Kurir teleivzija

Antonijević je mišljenja da treba uvažiti preporuke stranih posmatrača:

- Ovo je politčko i pravno pitanje, ali ono što treba gledati jesu izveštaji koje je Srbija dobila u proteklim danima. Odmah nakon izbora imali ste izveštaje OEPS-a, ODIR-a i Evropskog parlamenta i te su ocene prilično oštre. Govori se o velikom kršenju i nečemu što nekako ljulja poverenje u konačne rezultate naročito u Beogradu i mislim da to tako i treba gledati. Ovde govorimo i o zahtevu za poništenjem izbora, naročito lokalnih i verujem da će to biti politička odluka. Na prethodnim izborima oni nisu na ovakav način govorili o kršenjima. Milsim da je fer reći da državljani Srbije van Srbije imaju pravo da glasaju, ali tu su i pitanja boravišta i druga pravna pitanja.

foto: Kurir teleivzija

Dejan Vuk Stanković oštro je okvalifikovao ponašanje opozicionih lidera:

- Poslednje što smo čuli jeste da Marinika Tepić štrajkuje glađu, a da gospodin iz Trstenika kome je neobično stalo do Beograda ne štrajkuje iz verskih razloga. Ne znam da li to znači da je Marinika Tepić ateista. Sve u svemu to je jedan cirkus. Sve što rade rade zato što su potučeni do nogu. Ljudi ne shvataju bezobrazluk koji se trenutno događa. Jednu stvar možemo reći. Dok je Dragan Đilas lider srpske opozicije Aleksandar Vučić može mirno da spava - rekao je Stanković i dodao:

01:54 JAKO SE RETKO DEŠAVA DA SE IZBORI OBARAJU NA ULICAMA Dejav Vuk Stanković: Cilj protesta je da se isprovocira policija

- Cilj svega ovoga je da se isprovocira policija kako bi prekomerno uptrebila silu prema malom broju ljudi koji se tamo nalazi i da se onda napravi kult žrtve od tih koji nasrću na RIK da bi se onda to internacionalizovalo.

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

01:25 MORAJU NEKOG DA MRZE! SAD SU DOŠLI NA RED SRBI IZ REPUBLIKE SRPSKE Dejan Vuk Stanković: Protesti su obojeni kultur-rasizmom!