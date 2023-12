"NESTOROVIĆ JE ODLIČAN POKAZATELJ DA NOVAC NIJE PRESUDAN U KAMPANJI" Gosti u studiju Kurira SAGLASNI: Možda ćemo imati NOVE IZBORE

U jutarnjem programu "Redakcija" govorili su Marko Miškeljin iz Centra za društvenu stabilnost i Nikola Perišić, iz Centra za društvena istraživanja o izbornim rezultatima kao i najnovijim dešavanjima od sinoć ispred RIK-a.

foto: Kurir tv

Miškeljin je istakao da su ova dešavanja u ravni sa "razmaženim detetom", a Perišić pojasnio zbog čega su se okupuili baš ispred ove zgrade.

- Sve je u redu svako ima pravo da iskaže svoje nezadovoljstvo, a ono što je ste za osudu je nasilje... U tom smislu se čini da nije bilo nepravilnosti na koje se ukazuje. Opozicioni blok treba da bude zadovoljan izbornim rezultatima, ali čini se da su davali previše očekivanja svojim biračima... - rekao je Perišić.

foto: Kurir

Miškeljin nije iznenađen ovim dešavanjima.

- Imali su dosta oštrih izjava i najava, do momenta dok nisu došli rezultati... Njihova politika je dostigla maksimum, jer je isuviše antinacionalna... - rekao je.

Perišić ističe da će ići na nove izbore, a to je rekao i Aleksandar Vučić.

- Kako sada stvari stoje možda već na proleće ćemo imati nove izbore - rekao je.

"Da li će agresija moći da se smiri u okviru legalne borbe?"

- Oni će pokušati da naprave momentum oko čitave te priče sa poništavanjem izbora, a najverovatnije će to i da se desi. U izbornom ciklusu jedini način na koji uspevaju da podignu rejting je da se prikače protestima... Onog momenta kada su oni zloupotrebili stravične događaje u maju, to govori o njima... Šta im ostaje drugo nego da se žale - istakao je.

Ovo se sve može posmatrati kroz neku vrstu kampanje, moguće je da ova grupacija kroz ovakav vid uđe u proces kampanje, a kako kaže Perišić najgore je što može doći do polarizacije.

- Ovakav aktivizam usložnjava se situacija i čitavi odnosi unutar društva, svako nezadovoljstvo bilo koje političke grupe treba da se odvija unutar institucije... - rekao je Perišić.

02:04 NESTOROVIĆEV USPEH POKAZUJE DA NOVAC NIJE PRESUDAN U KAMPANJI Analitičari u studiju Kurira:

Miškeljin se nada da će doći do deeskalacije.

- Ako se nastavi ova pat pozicija, nastaviće se i ovo...

Perišić se osvrnuo na izborne rezultate i najveće iznenađenje izbora Branimira Nestorovića, koji sada određuje sudbinu čitavog naroda.

- On je antisistemski kandidat. To je skup pojedinaca koji su se tako u stvari spojilii, kada ga uporedite sa rezultatom koalicije Dveri i Zavetnici, u stvari kada se podsetimo da je Nestorović podržao tu listu u prethodnim izborima, kako im je prošle godine pomogao, ove godine im je odmogao. To pokazuje da nije bitno koliko novca imate za kampanju, ako imate harizmatični deo ličnosti to može da bude neverovatan uspeh i pokazatelj je kako može u politici da se uspe... Brzo su došli do situacije da mogu da utiču na vlast u Beogradu što je jako važno - istakao je Perišić.

foto: Petar Aleksić

Miškeljin se slaže ukazavši takođe na pozitivnu kampanju dr Nestorovića.

- On je postavio lep temelj, ima prepoznatljivost, viralan je, svaki klip sa njim ima ogroman broj pregleda. Dve godine je on putovao i komunicirao sa ljudima, držao tribine... Potrošili su 12 hiljada evra u kampanju, kada vidimo kakav je rezultat postignut - rekao je.

Kurir.rs

