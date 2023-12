"NESTOROVIĆ I JESTE I NIJE IZNENAĐENJE!" Analitičari: Njegova izjava da ne želi ni sa kim je upitna! Time je hteo da poruči JEDNO

U Srbiji su juče održani republički, pokrajinski, beogradski i lokalni izbori u 65 opština i gradova. Na svim nivoima dominirala je koalicija okupljena oko SNS koja je na parlamentarnim izborima prema podacima RIK-a osvojila apsolutnu većinu i 127 mandata.

Iako su rezultati parlamentarnih izbora barem oko formiranja buduće vlasti izvesni, na beogradskom nivou situacija je dosta tesnija jer je razlika između liste "Beograd ne sme da stane" i "Srbija protiv nasilja" 6 mandata, a čini se da bi lista "Mi glas iz naroda" koju predvodi dr Nestorović mogla da bude tas na vagi za formiranje buduće gradske vlasti uprkos tome što su iz ove liste decidno saopštili da neće ni sa vlasti ni sa opozicijom u koaliciju.

foto: Printscreen Pink Tv

Ova lista ostvarila je neočekivano dobar rezltat i na republičkom nivou i imaće 13 predstavnika u Narodnoj skupštini. Opozicija okupljena na listi "Srbija protiv nasilja" uložila je brojne prigovore na nepravilnosti, osporavajući rezultat u Beogradu i najavila protestnu šetnju do Republičke izborne komisije.

Socijalistička partija Srbije kojoj su svi predviđali dobar rezultat na krilima prethodnih izbora doživela je veliki pad, a lider te partije istakao je da nije zadovoljan rezultatima i da su SPS-u potrebne korenite promene. Lista "Nacionalno okupljanje Milica Đurđević Stamenkovski - Boško Obradović" nije prešla cenzus uprkos pozitivnim predizbornim anketama koje su im davali istraživači, dok je koalicija NADA sačuvala rezultat od prethodnih izbora.

Ko će formirati vlast u Beogradu i da li nas možda čekaju novi izbori? Da li je lista "Mi glas iz naroda" dr Branimir Nestorović iznenađenje? Da li socijalističku partiju očekuju kadrovske promene na vrhu?

foto: Kurir televizija

Na ova i druga pitanje u emisiji Usijanje odgovarali su Stevica Deđanski - Centar za međunarodnu saradnju, Miljan Jovićević - politički analitičar i Dragoljub Kojčić - politički filozof.

Jovićević je ocenio da je kampanja SNS bila poprilično blaga u smislu da nije bilo agresivnih nastupa:

foto: Kurir televizija

- Videli ste da je sama kampanja bila poprilično blaga kada je reč o SNS jer se ona bazirala na rezultatima minulog rada. Nacionalna stabilnost je nešto što je primarno, dok takođe ne treba ni zanemariti ekonomsku stabilnost što je možda čak i primarnije u ovom trenutku. Do 2027. imamo kapitalne investicije za našu državu i treba finalizovati te projekte. Navešću neke od njih. To je ekspo 2027, to je stadion, to je metro. Upravo ljudi koji su se odšklolovali u našoj državi mogu da ostvare lični pečat u svojoj državi kako ne bi odlazili negde druge. Rezulta SNa je očekivan zaista.

Deđanski smatra da rezultat Nestorovića i jeste i nije iznenađenje:

foto: Kurir televizija

- Nestorović i jeste i nije iznenađenje. On nije novo lice, već čovek koji je dugo tu. Opozicija je terala šegu sa njim, a on je ugledan doktor. Lečio je decu i ima svoju istoriju pre toga, a u poslednje vreme je postao popularan i zbog svojih nekih lakih govora koji su prijemčivi za uši. Prosto je prepoznatljiv. Podsećam da je on prošli put pomogao da Dveri uđu u parlament. Nestorović je iznenađenje zato što je dobio pet posto, ali nije iznenađenje što je prešao cenzus. Mislim da je i lista koju je napravio prilično ozbiljna. Postoje ljudi koji su već poznati, poput Pavića. Nisu ih doveli tek tako.

Kojčić smatra da je izjava Nestorovića da neće ići ni sa kim u koaliciju upitna.

foto: Kurir televizija

- Neko je danas fantastično rekao da je Nestorović ponoga dverima da uđu, a sada im pomoga da izađu. Ja bih pričekao jer misli da je još uvek moguće da SNS dobije još koju poziciju u parlamentu. To je prosto trijumfalni rezultat kada je u pitanju republički parlament. A što se tiče Nestorovića ja mislim da je on preuzeo te nacionalne glasove. Znate gde je veliki parados kada su u pitanju Zavetnici i Dveri. Oni dosta podsećaju na Lepena i po nazivu Nacionalno okupljanje. To je trebalo već da bude poziv onima koji su nacionalno opredeljeni. Ali znate zašto su oni kažnjeni. Ako se ti zalažeš za nacionalnu opciju šta ćeš ti sa onima koji se zalažu da je u Srebrenici bio genocid i da treba uvesti sankcije Rusiji. To prosto ne pije vodu - rekao je Kojčić i dodao:

03:00 NESTOROVIĆ I JESTE I NIJE IZNENAĐENJE! Analitičari: Njegova izjava da ne želi ni sa kim je upitna! Time je hteo da poruči JEDNO

- Bez obzira na njegov izjavu da neće ni sa kim mislim da je to malo ishitrena izjava. On je hteo da kaže mi smi neutralni, da nisu ničija filijala i to je investiranje za neke buduće izbore.

