U Srbiji se juče glasalo na parlamentarnim, pokrajinskim i lokalnim izborima. Građani su birali poslanike u Skupštini Srbije, parlamentu AP Vojvodine i odbornike u 65 gradova i opština.

Darko Obradović, iz Centra za stratešku analizu, gostovao je u emisiji Puls Srbije gde je analizirao jučerašnje izbore.

foto: Kurir televizija

Najpre se dotakao Srpske napredne stranke i njohvog velikog uspeha.

- Dakle, ovi izbori su verifikovali stratešku viziju Srbije koju je ponudio predsednik Aleksandar Vučić. Ovi izbori su pokazali da je biračima stalo do politike realnog života i da i te kako birači razumeju realne veze između onoga što političari u nekom futurizmu nude i onoga kako će to da ostvare. To vam je ovaj rezultat Srpske napredne stranke, za koje bih ja rekao da je isključivo rezultat predsednika Vučića. Da ne ulazim dalje u te detalje, da ne kažem nešto drugo još, jer definitivno predsednik Vučić je ta lokomotiva i vizija koja je celu Srbiju obišla, na svakoj televiziji je bio. Objašnjavao je i na prijatna i na neprijatna pitanja, iskoračio je u TikTok, dakle u jednu sasvim novu biračku grupaciju. Dakle, vidimo evoluciju u kampanji - rekao je Obradović.

02:17 DAČIĆU SU SARADNICI OKRENULI LEĐA, DOŠLO JE DO UNUTRAŠNJE DIVERZIJE! Obradović prokomentarisao totalni debakl SPS-a

Potom se osvrnuo na opoziciju.

- Što se tiče opozicije, njihov rezultat daje potpuni legitimitet ovim izborima, jer je jednostavno respektabilan broj mandata, oko 65, u narodnom parlamentu što dakle daje jednu težinu ovim izborima. Niko ne može reći da su izbori sa takvim rezultatom upitni. Ono što je takođe važno jeste ovo izranjanje doktora Nestorovića, dakle na nekim mitomanskim pričama o vanzemaljcima i antivakcinisanju, i to je dakle jedan trend koji je svojstven celom svetu i takvi ekcesi se javljaju. Eto, kod nas su se opet javili, ali nisu prvi. Onda ste imali Belog Preletačevića, i sada imate ovu grupu Mi glas iz naroda. Samo ne znam po čemu su oni glas iz naroda, a nisu neki drugi. Imali ste Sašu Radulovića, Dosta je bilo. On je poslanike preko veb sajta skupljao da se kandiduju, pa je kasnije to neki rezultat imalo od 6%. Imate i totalni debakl SPS-a i vrlo neizvestan politički karijeru barda srpske politike Ivice Dačića, ali očigledno je da su neki njegovi saradnici njemu okrenuli leđa, i da ne kažem da je došlo do unutrašnje diverzije.

