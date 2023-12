Milovan Drecun, predsednik skupštinskog odbora za KiM, gostovao je u emisiji Puls Srbije gde je prokomentarisao jučerašnje izbore i otkrio kako će ovi rezultati uticati na položaj Srba na Kosovu i Metohiji.

- Ja sam skoro 40 godina prisutan na političkoj javnoj sceni. Mnogo sam izbora video. Na ovim izborima su dela prevladala reči. Neki su išli u kampanju samo sa rečima, poput koalicije doktora Nestorovića, zar ne? Ne znam šta su obećali građanima, sem one priče koja para ušima. Neki su bili brutalno agresivni, što se tiče političke retorike. A SNS i predsednik Vučić su rekli, ljudi, pogledajte dela i građani su rekli, pogledali smo šta ste uradili i hoćemo da se nastavi - rekao je Drecun.

foto: Kurir televizija

Dotakao se i izlaznosti na izborima ljudi sa prostora KiM-a.

- Pre jedno dva meseca, jedan akademik, koji je pristalica ove tajkunske opozicije, rekao je "opozicija ima problem jer je narod počeo da veruje svojim očima". Zamislite tu skandaloznu izjavu. Da, narod je počeo da veruje tome što je predsednik učinio. Otvorio je stotine fabrika, 500.000 novih radnih mesta, što se vozimo automobilima po asfaltu, ne po nekim kaljugama, što imamo najmodernije bolnice, što imamo reformu u školstvu i svega drugog u odnosu na smeru. I to je, čini mi se, pobeda dela na ovim izborima. Zato su ovi izbori izuzetno značajni jer sada su konačno građani rekli, da, hoćemo da idemo isključivo napred. Ne zamislimo je bilo da Srbija tako zaostala, devastirana, što je rezultat vlasti od 2000. do 2012. Pre toga, naravno, mnogo toga nam se izdešavalo, da ona tri godine za redom bude vodeća ekonomska sila što se tiče ekonomskog rasta u Evropi. Da li ste mogli to da zamislite? Evropska ekonomska supersila, da Srbija bude deo ili tri godine - rekao je Drecun i dodao:

05:52 OPOZICIJA IMA PROBLEM JER JE NAROD POČEO DA VERUJE SVOJIM OČIMA! Drecun za Kurir TV: Na izborima su preovladala dela, a ne reči

- Došlo je oko 20.000 Srba sa Kosova u centralnu Srbiju na izbore. To je ogroman broj ljudi. Znate, da pokrenete toliki broj ljudi, da napuste svoje domove, da se muče na onim administrativnim prelazima, da čekaju toliko dugo. To pokazuje koliko ti ljudi veruju predsedniku Vučiću i aktualnoj vlasti. Znate, ne bi država Srbija mogla da izdvaja tolika finansijska sredstva, da pomogne našem narodu na Kosovo i Metohiju, u svim aspektima njihovog života, da nemamo toliki rast ekonomije. Da ne imamo toliko stranih investicija, da ne imamo toliko novih otvorenih radnih mesta, da može da se puni budžet. Samo ekonomski, jača, politički, stabilna Srbija može da bude od pomoći srpskom narodu dole. Ako je Srbija politički nestabilna, ako je neko stalno destabilizuje, ako nema ekonomski razvoj, pa kako ćete iz prazne kase da date tom narodu na Kosovo i Metohiji? Pa nemate šta da im date. Ali onda nemate ni mogućnost da na međunarodnom planu budete subjekat, već objekat. To je glavni problem bio prethodne vlasti, što je ona na međunarodnom planu bila do 2012. objekat, kome je samo diktirano šta treba da uradi.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

04:04 SPS VIŠE NE MOŽE NIKOGA DA UCENJUJE ZA FOTELJE! Miletić tvrdi: Naprednjaci će sada birati samo socijaliste koji su ZDRAVORAZUMNI