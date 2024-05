IMAM INFORMACIJU DA SVI ŽELE DA IGRAJU ZA SRBIJU U PARIZU! Saša Obradović otvorio dušu: Govorio o Partizanu, Zvezdi, sudijama...

Regularni deo sezone u Evroligi srpski predstavnici Partizan i Crvena zvezda završili su bez ostvarenja zacrtanih ciljeva.

Najave su bile pompezne, govorilo se o čak i o fajnal-foru, ali je realnost ipak bila drugačija.

Crno-beli su se do poslednjeg kola borili za učešće u plej-inu, ali su morali da se zadovolje pozicijom 11 uz skor 16-18.

Crveno-beli su podbacili na svakom nivou, a pozicija 16 uz 11 pobeda i 23 poraza je najbolji pokazatelj da stvari nisu bile na nivou očekivanog.

Pre starta elitnog takmičenja govorilo se Real Madridu, Barseloni i Olimpijakosu kao glavnim favoritima, dok je pomalo i stidljivo provejavalo ime Monaka, tima koji sa velikim uspehom vodi srpski trener Saša Obradović.

Jedini preostali srpski trener u Evroligi za Kurir je već najavio završnicu ovog takmičenja, a sada je govorio i o učinku Partizana i Crvene zvezde, ulasku Dubaija u sistem, reprezentaciji...

Dotakli smo se učešća srpskih timova u Evroligi, Saša Obradović dobro zna koliko je teško postići uspeh, a kako kaže, najveći problem večitih bila su prevelika i (ne)opravdana očekivanja.

- Crvena zvezda i Partizan su ušli u sezonu sa velikim ambicijama i očekivanjima. Postavljeni su ogromni ciljevi, pominjao se i fajnal-for, a tako nešto mora da se opravda na terenu. Imali su i jedni i drugi nikad veći budžet, tako da sa te strane jeste učešće bio neuspeh, ali mnoge stvari treba da se poklope da bi se ostvario dobar rezultat. Treba biti realan i ići korak po korak. Kako u postavljanju ciljeva, tako i u očekivanjima. Nema pravila o uspehu, mora da se pogodi u selekciji igrača, a to je i najveći izazov. Partizan i Crvena zvezda bi trebalo već sada da prave tim za sledeću sezonu, jer je teško uklopiti sastav kad ti igrači dođu u septembru. Teško je dovesti dobrog igrača u toku sezone, ono što je Zvezda uspela prošle sezone sa Kampacom koji se pojavio na tržištu je čudo i tako nešto se retko ponavlja. Večite rivale očekuje ozbiljan posao u pravljenju tima.

Pominjete sledeću sezonu i učešće večitih u Evroligi, da li mislite da će oba tima biti članovi elite?

- Mislim da hoće i postoji mnogo faktora zbog kojih su to zaslužili. Možda partije nisu bile na nivou očekivanog ove sezone, ali sve ostalo jeste. Interesovanje koje vlada za njihove utakmice, uvek puna hala od 20.000 ljudi, najbolja atmosfera, sve su to faktori koje Evroliga gleda.

foto: Starsport

Da li je vreme konačno za višegodišnje licence?

- Vreme je, ali postoji jedna stvar koja mora da se ispoštuje, a to su finansijske garancije budžeta. Ovo važi i za Asvel i Albu. Evroliga sve više teži ka zatvaranju sistema i treba iskoristiti momenat.

Govorite o zatvaranju sistema, Dubai se priključuje od sezone 2025/2026 mislite li da je to dobra stvar i koji je pravac takmičenja?

- Biće interesantno videti Dubai u eliti, a kao i za sve u životu, postoje dobre i loše stvari. Oni će biti finansijski moćni, otvoriće novo veliko tržište i biće baš zanimljivo videti koga će od velikih igrača dovesti. Opet s druge strane, problemi koji će se stvoriti su duga putovanja, menjanje vremenske zone, a sve to utiče u već napornoj sezoni. Evroliga je već amerikanizovana i to je budućnost koju moramo da prihvatimo i da joj se prilagodimo. Takmičenje zarađuje na sličan način kao NBA liga, ogroman novac je u pitanju, a ko se prvi adaptira takvom sistemu, najbolje će proći. Nalik na NBA, Evroliga postaje liga igrača, njihove potrebe su na prvom mestu, a treneri moraju da shvate da su se vremena promenila i da ništa više nije "old school". Ja sam na vreme shvatio ovo i prilagodio se i to je jedan od razloga dobrog rezultata.

Pominjete ligu igrača, kako vam se čini kvalitet i perspektiva što se igračkog kadra tiče?

- Mislim da je mnogo kvalitetnih evroligaških igrača pred odlaskom u penziju, a da im se ne vidi jasna zamena. Najtalentovaniji evropski igrači odlaze ili direktno u NBA, ili na koledž i to ne ostavlja timovima puno prostora za manevar na tržištu. Rezultat se traži instant, tako da sam ubeđen da će se pribegavati iznuđenim rešenjima. Sve više isluženih NBA zvezda koje su na zalasku karijere će dolaziti u Evroligu, nešto slično kao Kemba Voker. Da li će timovi pogađati sa njima...zavisi. Novac je ogroman faktor, jedan Real Madrid ne može da zadrži Marija Hezonju, što je meni nezamislivo, ali opet kažem prilagođavanje će biti ključ. Što se tiče napretka lige nisam optimista, pribagavaće se i dovođenju igrača iz razvojne lige, nešto slično što je Zvezda uradila sa Smartom, a koliko će se to kome isplatiti, ostaje da se vidi.

Evroliga se izjednačava sa NBA u svakom smislu, a znamo da je mnogo polemike oko suđenja "preko bare". Arbitri postaju glavne zvezde predstave, a mnoge ekipe i igrači su se žalili. Mnogo bure se diglo i posle vaše utakmice sa Partizanom u Areni gde vaši igrači nisu bili zadovoljni odlukama, kako vidite suđenje u EL?

1 / 4 Foto: Starsport

- Ja cele sezone nisam dobio ni jednu tehničku, tako da to dovoljno govori o tome kakav odnos imam prema sudijama. Razumem vrlo dobro kako stvari funkcionišu. Postoje ekipe koji su favoriti i one koje su manje favoriti. Domaći teren je takođe veliki faktor, posebno "vruć" domaći teren. Ekipe uopšte ne treba da se bave suđenjem jer gube fokus na samu igru i može da se postigne samo kontraefekat. Sudije greše, kao i svi, ali sam ubeđen da niko ne može da se "ukrade" jer se sve to na kraju izjednači. Mora da postoji distanca u odnosu na sudije i to je jedini put.

Srpski igrači su imali dobre sezone u Evroligi, mnogi od tih momaka su igrali za nacionalni tim koji je oduševio srebrnom medaljom na Mundobasketu u Manili, koliko može reprezentacija na Olimpijskim igrama?

- Ukoliko se odazovu svi igrači, a negde imam informacije da će svi želeti da igraju - sve je moguće. Treba ispoštovati želju najboljih košarkaša ukoliko budu nastupali, ali i uzeti u obzir momke koji su obradovali naciju i osvojili srebro. Grupa je takva da imamo drim-tim, sve oči će biti uprte u taj duel, a Olimpijada je sama po sebi posebno takmičenje gde učestvuje 12 najboljih ekipa. Ponoviću još jednom, šanse nam zavise od sastava u kom odemo, ali ja svakako verujem u momke i siguran sam da još jednom mogu da naprave fantastičan rezultat - zaključio je Saša Obradović.

Kurir sport / Stefan Mišljenović

BONUS VIDEO:

00:49 Željko Obradović