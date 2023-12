"TO VAM JE KAO TRKA U KOJOJ POBEDI CRNAC I HITLER KAŽE - PONIŠTAVA SE" Milica Đurđević Stamenkovski: Šta znači ponavljanje izbora?

Da li će Zavetnici posle ovih izbora morati da obnove i preispitaju politički zavet sa građanima Srbije ?

Koalicija ove stranke sa Dverima na nedavno završenim izborima završila je ispod cenzusa. Gošća u emisiji "Puls Srbije" Milica Đurđević Stamenkovski, komentarisala je postizborne rezltate.

Zahvalila se onima koji su dali podršku ovoj stranci i navela da je antikampanja bila surova, i kako tvrdi ne postoji ni jedan tekst o njima koji je bio istinit.

- Istina je kao voda i naći će svoj put. Ova oluja ne može da sruši naš brod. Sada imamo još veći razlog da se borimo... Nastoje da eliminišu svakog ko je nov i da mladi koji žele da se uključe u politički život budu potpuno dehumanizovani. Pokušali su da me prikažu javnosti kao nešto što ja nisam, da me diskvalifikuju kao ljudsko biće... Kao jedinu ženu koja je predstavnica stranke.... Kakvu vi poruku šaljete? - rekla je Đurđević Stamenkovski.

Na pitanje voditelja "ko rukovodi ovom strankom" Stamenkovski kaže:

- Jedan broj ljudi je naseo na tu igru da smo mi nečiji, a mnogo ozbiljniji udarac je da smo mi Đilasovi.. Mi smo izgubili mnogo više glasača zbog toga... Stojimo pri tome da ujedinjena desnica nije trebalo da bude desnica ambasadora Hila... Moja odluka je bila takva da mi u tome nećemo da učestvujemo, da bi nas neko stavio u džep...Ovi izbori je trebalo da odluče da li smo država ili vazali - rekla je i dodala:

- Svi su pobegli u ovoj kampanji od duela sa mnom... Kako će građani napraviti razliku ako mi ne vodimo razgovor? Nema nacionalne ekonomije bez nacionalne politike, nema rasprave o politici, ako nema suvereniteta... Upozorila sam građane šta ih čeka... Danas nažalost smo u fazi ozbiljne političke nestabilnosti i stičem utisak da će parlamentarni život biti paralisan... - istakla je.

Prokomentarisala je da li će izbori biti ponovljeni.

- Znate šta, to je kao ono kada crnac pobedi u trci i Hitler kaže trka se poništava. Kao neko ko nije zadovoljan izborima, prirodno je da tražimo da se ponove izbori... Ali šta znači ponavljanje izbora ako nemamo drugačije uslove? To nije rešenje. Treba da postignemo drugačije uslove u kojima će ljudi moći da nas čuju. Tražim priliku da mene čuju, mediji su ključni. Ne može o našoj politici govoriti drugi! To nije u redu. Čemu strah? - istakla je.

Kurir.rs

