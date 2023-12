"ZNAJU ONI, OVO SU DOSAD BILI NAJČISTIJI IZBORI" Vučić: Toliko sam čestitki dobio baš iz EU osim iz Hrvatske, od Makrona najlepšu

VRBAS - Znaju oni to sve, i znaju to svi. I zato nikada nisam za parlamentarne izbore dobio toliko čestitki od ljudi, baš iz EU. Da, ja poštujem svaki glas, poštujem tih 900.000 glasova koje su dobili predstavnici bivšeg režima, ali moram da poštujem i 1.800.000 glasova koje smo dobili mi. Izborna volja naroda biće poštovana - rekao je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić na temu protesta, izbora i zahteva opozicije odgovarajući na pitanja novinara posle obilaska vijadukta kod Vrbasa.

Vučić je kazao i da su ovo dosad bili najčistiji izbori kao i da ne može više da priča o dečjim igrama, zapisnicima, zahtevima za beogradskim izborima.

- Ne igrajte se kao deca, svi znaju da pričaju gluposti. U Beogradu nemaju primedbu ni na jedan zapisnik. Znaju da je sve bilo fer i čisto. Nego gde su onih 40.000 glasača iz RS? Nije ih bilo ni 6.000. Kao deca neka, nikada nisu u stanju da priznaju poraz, a unapred smo rekli šta će da rade - kaže predsednik.

- Odrastite malo, spremite se za neke predstojeće izbore, kaže Vučić i dodaje:

- Imaćemo lokalne izbore, i u celoj Vojvodini. Pobedite, možda će ljudi biti oduševljeni kako se sada ponašate posle izbora. Pišu u ovim medijima, nema Makronove čestitke. Pa najlepšu čestitku sam dobio od Makrona. Kao drugu i prijatelju je poslao, i to naglasio da je zvanično. Ali šta ćete, kada neko ne zna šta hoće - ističe on.

Kaže da narod zna odlično sve, i da ko ima vremena da gubi, neka gubi. - Mi moramo da nastavimo da radimo i vodimo zemlju napred. To ćemo uspešno činiti u budućnosti - kaže predsednik.

Rekao je da je od svih iz okruženja, koji su deo EU, osim iz Hrvatske, dobio čestitku.

- Za Hrvate je uvek tužan dan kada su izbori u Srbiji, zato što znaju da će njihovi da izgube. Dakle, dobio sam od svih mogućih čestitke. Ovo su parlamentarni izbori, ne predsednički. Oni ljudi čekaju završetak procesa, pa će da upućuju čestitke Vučeviću, da ispoštuju procedure - dodaje Vučić.

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je završne radove na vijaduktu kod Vrbasa, na delu treće deonice međunarodne brze pruge od Beograda do Budimpešte.

Ljudi da se ne sekiraju, što se tiče blokada i zaustavljanja saobraćaja, kaže predsednik. - Oni misle da imaju pravo da napadaju sve! Kao onaj što je rekao da je dobijao pare od Đilasa, a sada demantuje da je bio u policiji. A ona adresa koju je rekao gde je uzimao pare, to mu je policija rekla? Joj, joj, joj, joj - rekao je on.

Kaže i da naši organi sastavljaju važno pismeno, o uplivu jedne strane zemlje u izborni proces u Srbiji.

- Do Nove godine će to biti završeno, a onda ćemo pred pravoslavni Božić uputiti celom svetu to, da vide kako izgleda mešanje u izbore. Ali to nema nikakve veze sa tim, naši izbori biće okončani kako to zakon nalaže. Ukoliko Nestorovićeva lista ostaje pri tome da neće da podrži nikoga, onda ćemo ponovo ići na gradske izbore - rekao je on.

Predsednik dodaje da najveća partija u zemlju mora doneti odluku da sebe jednim delom promeni.

- Tu ima mnogo divnih ljudi, ali i ljudi koji ne zaslužuju poverenje naroda. Sebe moraju da menjaju, bahate i arogantne da sklone. Moraju pokazati ljudima da su razumeli poruku koju su dobili na izborima, iako su pobedili. Tačno je ono što kažu u ODIHR-u, o mom uplivu. To je tačno, i u budućnosti će morati na drugačiji način da dobijaju poverenje naroda - kaže Vučić.

On je rekao da su parlamentarni izbori bili čisti kao suza, i da onaj ko je glasao u Čajetini nije mogao da glasa u Beogradu.

- Glasači nemaju pravo da se premeštaju iz opštine u opštinu. Moram da vam objasnim, pošto vidim da imate veliku želju da zastupate interese bivšeg režima. Sve što ste rekli ste ustvari potvrdili da smo dobili dva puta više glasova od stranaka opozicije - kaže predsednik.

Vučić ističe da jedinstveni birački spisak postoji od kada je on na vlasti, i da u njega svako ima uvid.

- A ne onaj kao kupus rasturen, u vreme bivše vlasti. Sada možete imati jednog čoveka na jednom mestu, za razliku od ranije. Prirodne su migracije ka Beogradu, i to velike. Svugde drugde je uglavnom manji broj birača. Imali ste pravo na uvid u jedinstveni birački spisak, ali ste sebe obmanjivali lažnim istraživanjima. Pa rekao sam tri dana pred izbore da SNS pobeđuje u Beogradu - dodaje on.

