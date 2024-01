SRBIJA JE RAJSKO OSTRVO U KOJE SU SVI ZAGLEDANI: Radoš Bajić bez dlake na jeziku o opoziciji, SNS, a evo šta im je PORUČIO

Jedan od najvažnijih događaja koji je Radošu Bajiću, čuvenom glumcu i reditelju, obeležio 2023. godinu je i njegov film "Heroji Halijarda". I to nije jedino što je u protekloj godini radio, ali jeste, kako je rekao u razgovoru za praznično izdanje Kurira, "kruna njegove karijere". Bajić je sasvim otvoreno govorio i o gorućim političkim i državnim temama, opoziciji, vlasti, ali i onome što ga je najviše zabolelo...

- Pet godina života sam posvetio "Halijardu", za koji sada mogu da kažem da je kruna moje karijere. Film je dobio odlične kritike, domaća publika ga je lepo primila, a na svetskom filmskom festivalu A kategorije u Talinu vrlo uspešno je započeo svoj internacionalni život. U 2024. godini pozvan sam na mnoge značajne festivale i filmske smotre u svetu. Posle skoro osam decenija od završetka Drugog svetskog rata, veoma sam ponosan što je publika prepoznala snažne poruke nacionalnog pomirenja koje naš film šalje, što nam je preko potrebno.

Nažalost, poslednji događaji u Srbiji ne svedoče u prilog tome. Opozicija danima protestuje tvrdeći da su nedavni izbori u Beogradu bili neregularni, a u nedelju uveče smo bili svedoci nasilnog i brutalnog pokušaja upada u Skupštinu grada i izazivanja haosa na ulicama. Šta kažete na to?

- Te večeri sam nemo zurio u TV ekran, na kom su se menjale žalosne slike uništavanja Starog dvora, koji je istorijski spomenik i relikvija našeg nacionalnog identiteta, i osećao sam se postiđeno i posramljeno. Zar je moguće da kao narod nismo ništa naučili iz tragične istorije srpskih podela? Hoćemo li se opet hvatati za grkljan? Mnogo znam o zastrašujućim ishodištima raskola, jer sam radeći na projektima "Ravna gora" i "Halijard" izučavao kob srpske nesreće i bratoubilaštva. Nijedan narod u okruženju se nije više međusobno satirao i ubijao od Srba. Krajnje je vreme da se dozovemo pameti.

Plašite li se da situacija može da eskalira?

- Nama je danas razum preko potreban. Realne životne radosti, nastojanja i borbe za lični prosperitet svakog pojedinca u drugi plan je potisnula politika čiji smo taoci, koja nam mimo naše volje na dnevnom nivou određuje sudbinu. Kao čovek u ozbiljnim godinama, koga u životu samo putarski valjak nije gazio - za sebe se ne plašim, ali brinem i strahujem za budućnost naše dece.

Da li mislite da su protekli izbori bili regularni?

- Meni je sve delovalo da jesu. Ako ima pritužbi da nisu, to treba da utvrde institucije ove države. Sve drugo je anarhija. Niko ne spori pravo opoziciji da ukazuje na nepravilnosti u izbornom procesu i da mirno protestuje. Ali izgleda da su se prvaci zaigrali i poleteli visoko. Uvereni da iza sebe imaju neograničeni kapacitet narodne volje koja će im omogućiti slavodobitno mesto u modernoj istoriji Srbije, pozvali su ljude na nasilno preuzimanje vlasti. Džabe se ovih dana pravdaju da nisu pozvali na nasilje i sve svaljuju na bes naroda. Po mom sudu, to je velika greška.

Koliku i kakvu štetu nam čine ovakva dešavanja?

- Ogromnu. Nažalost, poslali smo u svet slike bezumlja i rušilaštva, i to pred novogodišnje praznike, tokom kojih je naš Beograd svake godine sve traženija turistička destinacija za stotine hiljada gostiju koji nam dolaze iz sveta. Da u miru dožive gostoprimstvo našeg naroda, da uživaju u lepoti naše kulture, muzike, hrane... Sada, kad smo im pokazali kako sami sebi vadimo oči, zanimljivo bi bilo saznati koliko je tih turističkih aranžmana ovih dana otkazano.

Ne čini li vam se da je u aktuelnim događanjima vezanim za izbore veoma prisutan inostrani faktor i da je veliki upliv stranih službi?

- Nisam politički analitičar, niti ekspert za bezbednost. Kao sav normalan svet raspolažem samo javno dostupnim informacijama, ali umem da mućnem glavom. Dovoljno je videti okruženje i čelični zagraljaj zapadnog vojnog NATO saveza kojim je opasana Srbija, koja je rajsko ostrvo u koje su svi zagledani i na njega polažu pravo. Nasuprot tome, kad se sa istorijskog stanovišta sagleda da smo decenijama živeli u kandžama sovjetske interesne sfere, uz činjenicu da smo i danas braća po veri s najvećim pravoslavnim narodom, jasno je da nas se ni Rusi neće lako odreći. Zbog toga su svi agilni da nam na dnevnom nivou zaviruju u šerpe i vide šta kuvamo...

Kome to uopšte odgovara - ovakvo nasilje na ulicama i žestoka podela među građanina? Pojedini analitičari ocenjuju da je ovo planirani scenario, pokušaj novog Majdana.

- Verujem da se za ustanak i revoluciju nisu stekli uslovi. Problema ima napretek, ali u skladu s mogućim Srbija živi, razvija se i ekonomski napreduje, pred tom činjenicom ne možemo zatvarati oči. Do pre nekoliko meseci od Beograda do rodne kuće u mom selu Medveđa kod Trstenika trebalo mi je skoro tri sata, a danas stižem za manje od dva zahvaljujući Moravskom koridoru. Takvih primera je u Srbiji danas bezbroj.

Pomenuli ste svoje rodno selo, veoma ste vezani za zavičaj. Da li se vi uopšte osećate Beograđaninom?

- Sudeći po izjavama kolege čije ime neću da pomenem, jer će ionako svi znati o kome se radi, koji je rekao da je Srbija zverinjak, da svi mi koji ne živimo u krugu dvojke i na Novom Beogradu nismo Beograđani, već da samo vikendom silazimo u Beograd u tržne centre - onda ni ja, bez obzira na to što pola veka živim u Beogradu, nisam Beograđanin. Jer živim na teritoriji opštine Rakovica. Dobro je da nas neko konačno prosvetli, a moguće i obeleži. Zato očekujem da nam uvedu neku vrstu pasoša... Valjda je to jedna od doktrina tog čuvenog Proglasa, čiji je on jedan od elitnih inicijatora...

Šta vi lično zamerate opoziciji?

- Dve stvari. Prvo, mislim da su opoziciji potrebni novi lideri sa novom vizijom, da bi s njima imali više uspeha u borbi za vlast. Jer kad pogledate, skoro 100 odsto onih koji su sada na političkoj sceni su ljudi koji su izmileli ispod kvočke DS, to jest Demokratske stranke, koju su pritom uništili. Drugo, nisam zaljubljen u Aleksandra Vučića, ali čini se da je terminalna platforma opozicije u borbi za vlast patološka i lična mržnja prema njemu. Dakle, prema nekome ko je legitimno izabrani predsednik države Srbije, što je meni veoma primitivno i degutantno. Bio bih srećan kada bi sa obe strane prepoznali više međusobnog poštovanja, džentlmenstva i viteštva, jer je ipak od svih njih najpreča i najvažnija Srbija.

A šta najviše zamerate SNS?

- Vladajućoj partiji - tri stvari. Mislim da je vidljivo prezasićenje i da je i njima potrebna sveža krv, dakle, potrebna su nova lica. Takođe, mislim da im nije dobro što svakoga ko drugačije i različito misli proglašavaju neprijateljem i izadajnikom. I možda najvažnije - to što su dozvolili da se u partijsku i državnu infrastrukturu infiltriraju ljudi sumnjivog integriteta kojima je isključivi cilj lični interes i bogaćenje. Dobronameran sam kad kažem da mislim da im narod to najviše zamera.

Predsednik Vučić je nedavno rekao da će naredna, 2024. godina, biti puna izazova zbog složene geopolitičke situacije i zbog za nas najvažnijeg pitanja - Kosova i Metohije. Hoćemo li se ikada ujediniti oko krucijalnih nacionalnih pitanja?

- Veoma sam sumnjičav da ćemo doći do neophodnog i preko potrebnog nacionalnog konsenzusa u vezi s Kosovom. Verujem da će biti veoma teško, ali takođe mislim da se nije rodio Srbin koji će staviti svoj potpis na otcepljenje dela srpske teritorije, koja je epicentar naše duhovnosti i nacionalnog identiteta. Što se mene tiče, ja novu šiptarsku državu u metohiji Nemanjića i cara Dušana nikada ne bih priznao.

Govorili smo mahom o teškim i kontroverznim pitanjima koja tište većinu naših građana. Šta vas je posebno zabolelo u 2023. godini?

- Smrt Žarka Lauševića. To je prerani odlazak velikog viteza glumačke umetnosti i prepoštenog časnog čoveka koji je krvavo platio jedan užasni tragični trenutak koji mu je obeležio i prekratio život.

Da završimo malo vedrije - ima li nešto što želite posebno da pohvalite i istaknete?

- Pohvalio bih izdvajanja za kulturu, posebno za kinematografiju, i rezultate koje postiže Ministarstvo kulture s Majom Gojković na čelu. Učinjeno je mnogo na svim poljima, a što se moje branše tiče - za podsticaje audiovizuelnoj umetnosti od 2016. do danas izdvojeno je preko 70 miliona evra, a u poslednjoj deceniji direktno u kinematografiju skoro 170 miliona. Realno, i ako hoćemo po božjoj pravdi - u kinematografiji se ne pamti da su filmski radnici, reditelji, scenaristi, glumci i ostali učesnici u procesu proizvodnje imali bolje uslove. Ostaje još samo da pravimo bolje filmove...

Godina 2023, pored premijere "Halijarda", prošla vam je u znaku reprize "Selo gori" na RTS, gde ste ogromnom gledanošću ponovo dokazali da ste kralj rejtinga. Kako će vam u profesionalnom smislu početi nova 2024. godina?

- Hvala bogu, imamo dosta posla. Odmah posle Nove godine na Superstaru, a ubrzo i na TV Prva kreće drugi ciklus naše serije "Azbuka našeg života", čija je autorka moja Jelena Bajić Jočić, završavamo TV seriju "Vazdušni most", koja će se emitovati na proleće - a početkom marta krećemo u snimanje igranog filma "Čuvar ikone Svetog Đorđa". Ima još planova, ali o tom potom...

Koja je vaša novogodišnja želja za naše čitaoce?

- Mir, zdravlje, sreća, blagostanje - i dobre životne perspektive za sve, za našu decu na prvom mestu...

