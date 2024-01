POLARNI TALAS SA SEVERA STIŽE U SRBIJU! Klimatolog otkrio koliki će MINUSI BITI I S KOLIKO SNEGA: Krajem sledeće nedelje - ŠOK!

U Srbiji će danas maksimalna temperatura biti 16 stepeni, a od sledeće nedelje iz plusa prelazimo u debeli minus.

Taj minus i ne bi trebalo da bude iznenađenje usred zime, ali da li ćemo morati da se navikavamo na ovakve ekstremne promene temperature.

I koliko će trajati ta prava zima, kao i da li i dalje važi podela na četiri godišnja doba, voditelji Pulsa Srbije pitali su klimatologa Vladimira Đurđevića.

Za početak ih je zanimalo da li će se i u Srbiji osetiti polarna zima koja je poslednjih dana okovala sever evropskog kontinenta.

- Jedan deo tog hladnog vazduha sa severa Evrope preliće se i malo južnije, u južnije delove Evrope i onda ćemo i mi da dobijemo jednu manju porciju svega toga. Bilo bi dobro da imamo maketu Zemlje da vidimo kako su raspoređene vazdušne mase, ali možemo da zamislimo recimo kao da se neka mala kap hladnog vazduha odkačila, pa je sišla malo južnije - objasnio je klimatolog.

Pojasnio je i kakve će vremenske prilike biti u našoj zemlji od početka sledeće nedelje.

foto: Kurir TV

- U toku sledeće nedelje imaćemo malo hladnije vreme nego do sada, imaćemo možda i po koji ledeni dan, znači dan kada maksimalna temperatura ne prelazi nula stepeni. Imaćemo i padavine na početku tog perioda hladnijeg vazduha. U početku će to biti verovatno kiša, ali će onda u toku noći ili u toku narednog dana, od početka zahlađenja preći u sneg, tako da ćemo imati malo i snega, nismo sigurni trenutno baš koliko će biti te akumulacije, ali ne bi trebalo da bude nešto preterano. Ni ovo zahlađenje ne bi trebalo ni da bude neko, da kažem, zastrašujuće zahlađenje, neće biti tako hladno kao na severu Evrope, dobijamo samo jednu malu porciju toga - dodao je Đurđević.

04:06 PRETI LI SRBIJI POLARNI TALAS SA SEVERA? Klimatolog otkrio koliki će MINUSI biti i s koliko SNEGA: Krajem sledeće nedelje ŠOK!

Naveo je i kakve se temperature očekuju tokom prvog hladnog talasa u 2024. godini.

- Verovatno ćemo imati najniže temperature oko minus 10, u zavisnosti od dela zemlje. Naravno na planinama će biti značajno hladnije, ali to će biti do minus 10 stepeni neke jutarnje temperature. Nije to ništa spektakularno hladno, a na kraju krajeva, usred smo zime i dobro je da imamo malo i vremena koje priliči zimi, pošto ovo do sad baš i nije ličilo - precizirao je sagovornik Kurira.

Osvrnuo se i na razloge koji su u poslednjoh deceniji donele mnogo blaže zime našim prostorima.

- Razlog zašto je bilo toplo ovako do sada i zašto su nama zime u proseku tople sa manje snega su klimatske promene, odnosno globalno zagrevanje. Cela planeta je danas toplija u proseku nego što je bila pre stotinu godina, za nešto više od jednog stepena, i zbog toga su sva godišnja doba postala toplija nego što su bila pre, pa su zato zime u proseku toplije. Naravno, to ne znači da u toku zime ne može da se desi ovako jedan hladan period od 7-8 dana, ali u proseku gledano zime su značajno toplije nego što su pre bile.

Konačno, otkrio je i do kada će se zadržati hladno vreme koje počinje u ponedeljak.

- U prošlosti je bilo uobičajeno da ovakvo zahlađenje potraje mnogo duže, recimo mesec dana ili da se sneg zadrži po mesec dana. Sada to neće biti, što znači da ćemo se tamo negde krajem one naredne nedelje vratiti u temperature koje su znatno blaže. Može biti jutarnjih mrazeva, ali neće biti tih dana kada će u toku celog dana biti hladno.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

01:38 STIŽE DRASTIČNO ZAHLAĐENJE, POREMEĆAJ NA PACIFIKU! Meteorolog upozorava: ARKTIČKI TALAS NADIRE U EVROPU, a evo kad stiže kod nas!