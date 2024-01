PORUKA EPISKOPA MILEŠEVSKSKOG ATANASIJA RAKITE: Božić je najveća šansa za čovečanstvo i da ovaj svet traje i živi na pravi način!

Pridružujući se punoći Srpske Pravoslavne Crkve, cele Crkve Hristove, u proslavljanju najradosnijeg praznika rođenja gospoda Isusa Hrista, svemu narodu, sveštenstvu i monaštvu naše svete eparhije, čestitam Božić i pozdravljam našim radosnim pozdravom Mir božiji, Hristos se rodi!

Vladika Atanasije foto: Zorana Jevtić

Ovo je poručio episkop mileševski Atansije Rakita u božićnoj poruci, koja je objavljena na sajtu Eparhije mileševske, a prenosimo je u celosti:

- Kao i svake godine, i ove godine Božić nam dolazi kao nova šansa za novi početak, bolji početak, a ako smo dobro počeli onda za obnavljanje dobrog početka i nastavljanje pravoga načina.

Božić je posebno potreban, i kao praznik i kao događaj, u ovom našem vremenu, kada primećujemo da, eto, pred našim očima ceo svet nekako kao da gubi stabilnost. A Božić, po svojoj prirodi jeste dan koji podstiče da se saberemo oko onoga što je najbolje. Rođenje Hristovo je takvo. Hristos dolazi upravo da celo čovečanstvo sabere oko onog što je najbolje. Pre svega, dolazi nam Bog, Bog u telu koji i jeste tvorac i dolazi kao obnovitelj ovome svetu. Ovom svetu preti opasnost gubljenja u egoizmu, potrebno je drugačije uređenje sveta.

Gospod Hristos je dao zdravu, održivu perspektivu života i uređenja sveta, i dao je pravi obrazac kako se može održati život. Obrazac je dao sobom, svojom naukom i svojim primerom. A perspektiva koju nam daje jeste perspektiva večnoga života u carstvu njegovome, u carstvu božijem.

Hristos uređuje ljudski život na onim osnovnim postavkama, njegovim zapovestima: Ljubi gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom, i umom i celim bićem svojim, provodi život u zajednici sa Bogom, i onda ćeš biti osposobljen da uređuješ i ovaj svet na zdrav način. Tako ćeš ispuniti i onu drugu zapovest: Ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga.

Na tim postavkama ako bi svet bio uređivan onda ne bi bilo mržnje među ljudima, zavisti ne bi bilo, ne bi bilo ratova. Zavladao bi mir! Zato Gospod, dolazeći na ovaj svet, i biva tako pozdravljen, pozdravom mira: Mir Božji, Hristos se rodi! Bez prisustva Božijega u ovome svetu nemoguće je da se pojavi mir i skladni, harmonični, odnosi u tvorevini, između čoveka i čoveka, ljudi i prirode.

Kažemo da je Božić najveća šansa za čovečanstvo baš zbog toga što gospod nas poziva svojim rođenjem, svojim dolaskom, da svoj pogled uperimo na to što je najvrednije, na to što je sveto i zdravo, a to je taj odnos među ljudima u ljubavi.

Hristos dolazi, to treba da primetimo, ne samo jednoj grupi ljudi, nego celoj tvorevini Božijoj, celome čovečanstvu. I kada je On rođen, pre 2.000 godina, sva priroda, anđelska i ljudska, priroda oduhovljena i materijalna, gledala je u Njega na neki čudesan način. I zvezde su drugačije treperile tada kada se on pojavio, Anđeli nebeski su ga pozdravili, izaslanici raznih istočnih i zapadnih naroda, ne samo jedan određeni, judejski narod, da je primetio dolazak u telu Boga, na neki čudesan način svi su bili o tome obavešteni, i svi su gledali u njega kao tvorca, kao nadu, izbavitelja. Tako nam dolazi gospod i na ovaj Božić.

On je uvek tu ali sada primećujemo, pozvani smo da primetimo ponovo da je on tu, i to baš kao takav, uspešan ureditelj sveta, na takvoj osnovi da svet može ne da uništi sebe nego da opstane i da večno traje u harmoniji.

Zato, pozivamo sve da u punoći učestvujemo u proslavljanju Božića i ove godine. Na Božić, smelo govorim, mi sebe predstavljamo na najbolji način, i to ne licemerno što bismo hteli da drugi imaju bolje mišljenje o nama, nego nekako imamo taj poziv iznutra, gledajući na pravi obrazac, i u pravoj perspektivi gledajući život u večnosti. Gledajući na pravi obrazac, na gospoda Hrista, Bogočoveka ljubavi i dobrote, i sami dobijamo neki unutarnji podsticaj da budemo bolji. I zaista jesmo na Božić najbolji u godini.

To je dan u godini kada smo najbolji. Savlađujemo nekako svoje slabosti, nadilazimo sami sebe, pokazujemo saosećanje sa drugima, posećujemo bolesne, ostarele, nemoćne, usamljene.

Naša eparhija uspela je i ove godine, preko svojih delatelja, da učini mnogo dobrih stvari. Mnogo poklona je pripremljeno deci, radi ohrabrenja, radi podsticaja, iako unapred znamo da će oni biti bolji od nas, ali, eto, neka znaju da nam je stalo do njih.

Predstavnici raznih naroda su došli da Bogomladencu Hristu, kada se on rodio, donesu svoje darove. A evo, mi sada, trudeći se da proslavimo Božić na najbolji način, više humanitarnih akcija ćemo imati, i to prinosimo direktno, kroz ove nemoćne i potrebite, Hristu! Kako to? Zato što je Hristos sebe poistovetio sa njima, radi njih je došao, radi nemoćnih, radi svih nas, i radi tužnih i radi radosnih.

Kada činimo nešto dobro to činimo njima kojima je to zaista potrebno, a kroz njih, zbog ljubavi Hristove prema njima, prinosimo te darove njemu samome. Eto, Božić je šansa svakome da iscelimo svet od egoizma, i da se međuljudski odnosi, na toj boljoj, zdravoj, osnovi uspostave i obnove, i da ovaj svet božji traje i živi na pravi način.

Zato, radosno sve pozdravljamo: Srećan Božić svima pod kapom nebeskom, svima čestitamo punoću doživljavanja dolaska sina božijega, koji život ljudski prožive od samog početka, rodivši se kao dete, pa do kraja, pobedonosno, pobeđujući svaku slabost ljudsku i čineći nas sposobnima da i mi, ugledajući se na njega, kao pravi obrazac, takođe budemo pobeditelji i da uspešno, u radosti, živimo ovaj život.

Mir Božji, Hristos se rodi! Srećan Božić svima - poručio je episkop mileševski Atanasije.

