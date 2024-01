MLADA IZ LESKOVCA, MLADOŽENJA IZ IRSKE, VENČANJE U SELU KOD LONDONA Sveštenik nije znao šta će, a onda je USLEDIO DRAMSKI RASPLET

Kako navodi, sve se odigralo pre 30 godina, a postupak jednog katoličkog sveštenika zapamtiće zauvek.

- Pre nekih 30 godina, javio sam se na telefon u srpskoj redakciji BBC-ja u Londonu gde sam tada radio. Katolički pop iz nekog sela blizu Londona traži uslugu. Treba mu prevodilac za venčanje. Mladoženja je katolik iz Irske, mlada je pravoslavac iz Srbije. - piše on i dodaje:

- Doći će mladina rodbina iz Leskovca pa bi on da ih iznenadi i da obezbedi za njih prevodioca. Ja pristanem. On pošalje faksom tekst ceremonije i pita da li mogu da nadjem neku srpsku duhovnu muziku. Srećom, u BBC-jevoj fonoteci bilo je par ploča, pa sam mu snimio nešto. Poslao je komšinicu da me preveze, primio me u kući, počastio i dao 20 funti "da kupite sebi neko dobro vino". I kad su svatovi ušli u crkvu, mene je postavio za malu govornicu pored svoje. Svatovi gledaju: ko je sad ovaj pored popa i šta on tu radi.

Aleksandar navodi da se sa sveštenikom bio dogovorio da on zastane posle svakih par rečenica da on pročitam prevod.

- Ovi iz Srbije kad su ukapirali - a nisu znali ni mladenci - rastopili se. Kad je pop mladence proglasio mužem i ženom, pozvao je sve, koje god vere da su, da u sebi izgovore svoju molitvu. Tada je pustio ono pravoslavno pojanje koje sam doneo i tu su se mladini totalno rasplakali od sreće i iznenadjenja. Posle su insistirali da idem sa njima u hotel na klopu. Pop mi je tamo rekao da je hteo mladinoj porodici malo da olakša dan, da se ne osećaju skroz izgubljeno - napisao je i dodao:

- Hvala mu na predivnom gestu, što je obradovao mladence i porodicu i što je meni priredio nezaboravno iskustvo. To je bio jedan od onih gestova koji nam jačaju veru u ljude i njihovu dobrotu.