BEOGRAĐANKA RASKRINKALA DEVOJKU KOJA U KNEZU TRAŽI PARE OD PROLAZNIKA: Mnogi se sažale na njenu priču, ali jedna stvar je odala

Beograđanka razotrkila devojku koja od prolaznika u Knez Mihailovoj traži novac koji joj navodno treba za mleko, a u stvari građanima uvek govori istu priču na koju mnogi nasednu.

- Sedela sam u jednom kafiću u Knez Mihailovoj ulici i dok sam pila kafu posmatrala sam ljude koji su prilazili gostima i tražili novac. Prvo je došla jedna žena koja traži novac, a ondaj ko joj ne da ona ga izvređa. To znam i upamtila sam jer mi je prilazila nekoliko puta, vređala me, pa čak je na neke ljude i fizički nasrnula. Nakon toga zapazila sam jednog dečaka i jednu tinejdžerku koji su šetali okolo, razgledali ljude i činilo se kao da smišljaju kome će prilaziti i sa kojom pričom - kaže za Kurir naša čitateljka koja je želela da ostane anonimna i dodaje:

- Nakon par minuta videla sam dečaka koji se približava mom stolu. Staje pored nas i mom suprugu kaže da ima lepu ženu. On mu se zahvaljuje, a ja ga pažljivo posmatram. U tom momentu on od njega traži da mu kupi mleko za mlađeg brata. Možda bi mu i moj suprug dao novac, da ga ja nisam zaustavila i kazala da nemamo ništa sitno, a to sam učinila jer sam ih sve vreme posmatrala i videla šta smeraju ono dvoje.

Naša sagovornica kaže i da se dečak naljutio, da je nešto promumlao i da je otišao u drugi kafić gde je od nekih ljudi dobio novac.

- Nakon par minuta dolazi ona tinejdžerka. Prilazi za jedan sto u bašti kafića i govori istu priču. Dobija sitan novac. Dolazi do nas. I ona mom suprugu kaže da ima lepu ženu i traži novac. Saslušala sam je da vidim šta će reći. Kaže ona da joj treba sitan novac za mleko za mlađeg brata. I moj suprug je primetio istu priču. Ja sam se ubacila i rekla da je dečak koji je bio s njom prišao nama sa istom pričom da mu treba novac za mleko za mlađeg brata i da sam ih posmatrala šta rade.

Kaže ona: "Znači ništa onda, shvatili ste". Rekoh da jesmo, ona se smeje i odlazi u drugi kafić gde je verovatno rekla isto i uzela novac od nekih ljudi jer se mnogi sažale na to.

