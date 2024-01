"ĐE SI OKO MOJE LEPO" Evo termofora, to je vruće, sad će i ćebence! Došao da utopli napuštenu kucu, a evo šta je ona uradila VIDEO

Na ovom minusu nije lako ni ljudima ni životinjama koji su bez krova nad glavom...

Tako je jedan snimak dobrog dela rasplakao čitav Balkan, a pogled psa kojem je jedna dobra ljudska duša pružila toplo utočište govori više od reči.

Video-snimak osvojio je srca ljubitelja životinja i pokazao da i jedno malo dobro delo toliko toga može da promeni.

Dobra duša je ženkici donela hranu, vodu, dva termofora da se utopli pa i ćebence kojim ju je pokrio, a njegov razgovor sa njom kao sa detetom je mnoge rasplakao:

- Đe si oko moje lepo, to je termofor, to je vruće, to će da te utopli, a sad će i dekica... Srce moje, ne boj se, pametnica... Sutra ja dolazim da te obiđem - čuje se na snimku.

Kad ju je lepo utoplio, ona je stavila glavicu na termofor i legla ušuškana ispod ćebenceta.

