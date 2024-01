POGLEDAJTE KAKO ĆE SE SNEŽNI TALAS KRETATI KROZ SRBIJU IZ SATA U SAT: Pred nama prava zimska noć, ovi delovi će se PRVI ZABELETI

Ove večeri u većem delu Srbije preovladava oblačno sa kišom. Nešto obilnija je u Pomoravlju. Istovremeno, širom Vojvodine kiša je prešla u susnežicu i sneg, osim na jugu i istoku Banata.

Trenutno sneg pada na području Beograda.

Snežne padavine označene roze bojom se šire Vojvodinom, a potom i centralnim delom Srbije.

PONEDELJAK 23 SATA:

foto: screenshot vremeradar.rs

Trenutne temperature u većem delu Srbije kreću se od 0°C na severu Srbije do 6°C na jugoistoku. Zlatibor i Sjenica mere 3°C, a Kopaonik -1°C.

PONOĆ IZMEĐU PONEDELJKA I UTORKA:

foto: screenshot vremeradar.rs

I u nastavku večeri u Srbiji će biti oblačno, ali i hladnije sa kišom, u Vojvodini sa snegom.

UTORAK 1 SAT:

foto: screenshot vremeradar.rs

Tokom večeri kiša i na području Beograda prelazi u sneg, a potom tokom noći i u ostalim predelima Srbije, uz temperature vazduha oko 0°C.

UTORAK 3 SATA:

foto: screenshot vremeradar.rs

U toku noći u svim predelima padaće sneg.

UTORAK 5 SATI:

foto: screenshot vremeradar.rs

U utorak ujutro i pre podne u većem delu Srbije očekuje se sneg, na jugu i istoku ponegde i ledena kiša.

UTORAK 7 SATI:

foto: screenshot vremeradar.rs

Već rano ujutro u Vojvodini se očekuje razvedravanje, pa će tokom dana biti vedro, a tokom dana prestanak padavina i razvedravanje očekuje se i u ostalim predelima Srbije.

Jutarnja temperatura biće od -2 do 2°C, u Beogradu oko 0°C, a maksimalna dnevna biće od 3 do 7°C, u Beogradu do 5°C.

U sredu u svim predelima Srbije suvo i toplije.

U četvrtak se pod uticajem ciklonske aktivnosti očekuje vrlo toplo za ovo doba godine, ali i oblačno sa kišom. Duvaće umeren do jak jugoistočni vetar, u košavskom području sa olujnim udarima. Srbija će biti u prednjem delu ciklona sa centrom iznad Jadrana, pa se očekuju veoma izražena južna strujanja.

Maksimalna temperatura biće od 13 do 17°C, u Beogradu do 18°C, a u Podrinju i u Kolubarskom okrugu lokalno i do 20°C.

foto: Zorana Jevtić

Prema trenutnoj prognozi vremena, u petak se očekuje izmeštanje ciklona na istok, uz prodor hladnog fronta, ali i osetno hladnije vazdušne mase sa severa, pa se očekuje jače zahlađenje i prelazak kiše u susnežicu i sneg, a vetar će biti u skretanju na severozapadni. Maksimalna temperatura biće od 2°C na severu Vojvodine do 14°C na jugu Srbije, do večeri u svim predelima u padu.

U subotu na severu prestanak padavina, a u ostalim predelima i dalje oblačno sa snegom, uz prestanak padavina do kraja dana.

foto: Petar Aleksić

U nedelju suvo i hladno.

Maksimalna temperatura biće tokom vikenda od 0 do 4°C, u Beogradu do 2°C.

Sledeće sedmice biće nešto toplije.

Inače, prosečna maksimalna temperatura za ovo doba godine u Srbiji je od 1 do 5°C. Dakle, u utorak i narednog vikenda temperature će biti u skladu sa kalendarom, a u četvrtak i za 15 stepeni više od napomenutog proseka.

Kurir.rs/Telegraf

Preneo: M. N.