OVAKO JE IZGLEDALO PLIVANJE ZA ČASNI KRST U SRBIJI: Plivači plivali po kiši i hladnoći, a najmlađa pobednica ima samo 16 godina!

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici su proslavili Bogojavljenje, a tim povodom tradicionalno je organizovano plivanje za časni krst na rekama i jezerima širom zemlje u kome su učestvovali muškarci, ali i devojke. Najmlađa pobednica je šesnaestogodišnja Iva Radošević iz Beograda koja je do časnog krsta prva doplivala na Srebrnom jezeru.

Svi hrabri plivači su od sveštenika primili blagoslov, a onda su po hladnom vremenu uskakali su u ledenu vodu i plivali do krsta rutom od 33 metra što simbolizuje 33 godina Hristovog života. U Beogradu je tradicionalno plivanje održano u Zemunu, na Adi Ciganliji i Sava promenadi. Slobodan Bata Simić, organizator manifestacije na Sava promenadi, rekao je za Kurir da se na ovom mestu nije plivalo čak 70 godina.

- Pre osam godina je ponovo organizovano plivanje kada je bilo 18 učesnika, a sada imamo skoro 70 plivača među kojima su pripadnici žandarmerije, policije, ali tu je i pet hrabrih devojaka - kazao je Simić.

Bez priprema

Na ovom mestu je do časnog krsta prvi doplivao Petar Jović (24) iz Medveđe iz policijske stanice Palilula.

- Voda je bila ledena. Meni kao policajcu i Srbinu ništa nije teško. Ovo mi je prvi put da učestvujem da plivam za časni krst i čast mi je što sam stigao prvi. Nisam se spremao uopšte za ovo. Bog se javio - poručio je Jović.

Na Adi Ciganliji je ove godine pobednik bio pripadnik žandarmerije Nikola Trajković koji je sa još 43 plivača plivao u vodi temperature pet stepeni. Na ovom mestu učestvovala je jedna žena Ksenija Jovanović, a pobednik je dobio prelazni plašt i časni krst u trajno vlasništvo. U Zemunu je učestvovalo čak 495 plivača od toga devet devojaka.

Mladić Ivan Begovski je prvi doplivao do krsta. Ipak najmlađa pobednica ove godine je šesnaestogodišnja Iva Radošević koja je na Srebrnom jezeru prva doplivala do krsta. Među mladim pobednicima je i Vasilije Janić (23) iz Užica koji je plivao sa još 110 plivača u ovom mestu.

- Prvi put sam plivao 2017. i evo sada. Studiram DIF u Novom Sadu. Ovo je prava čast učestvovati, ali i pobediti - rekao je Vasilije.

Najmlađi učesnici

Najmlađi učesnik u Užicu je bio Makarije Hadži Basurović koji ima 11 godina.

- Kada sam imao jednu godinu otac me pokvasio u Đetinji i od tada svake godine. Ovo mi je prvi put da plivam stvarno u Užicu, a ranije sam učestvovao na Zlatiboru - kazao je Makarije.

Ovogodišnji nosilac bogojavljenskog krsta Šumadije je Lazar Maksimović (22) iz Kragujevca koji je prvi preplivao 33 metra na Šumatovačkom jezeru. Ove godine nadmetalo se 92 učesnika, među kojima je sedam devojaka i desetoro maloletnika. Najmlađa učesnica bila je sedmogodišnja Nikolija Prokić (7), koja je plivala zajedno sa starijim bratom Tadijom (9) i sestrom Nikolinom (11). Plivanje za časni krst održano je i na jugu Srbije. U Prokuplju na reci Toplici pobednik je bio devetnaestogodišnji Luka Minić. Manifestacija se organizuje deseti put zaredom, a ove godine je bilo najviše plivača čak 53. Najmlađi je bio petogodišnji Dušan Ristić, a najstariji šezdesetosmogodišnji Ljubiša Paunović.

- Prošle godine sam prvi put plivao i bio drugi. Sada sam eto izabran da budem prvi. Zaista je velika čast primiti ovo sveto zanamenje - kazao je Minić. U Čačku je pak nakon nekoliko godina kada je prvi do cilja stizao Andelko Kovačević, sada je došlo do smene generacija te je do krsta prvi doplivao Jovan Kecović (18).

Tradicija Plivanje za časni krst u Parizu U okolini Pariza ove godine je organizovano plivanje za časni krst, a ovu manifestaciju su pokrenuli Aleksandar Vasiljević, Bojan Pavlović i Nenad Antić uz podršku parohijana crkve Svete Petke u Parizu, a ova manifestacija prerasta u prerasta u tradiciju. Plivanje se održalo na jezeru Etang du Joncquoy, Pontpoint 60700 nakon službe, seeenja slavskog kolača, osvećenja vode kao i pripreme plivača. Skup je svojim prisustvom uveličao vladika zapadnoevropski Justin sa sveštenstvom.

- Ovo mi je drugi put da plivam za Časni krst, puno mi je srce što sam sada doplivao prvi. Velika je čast i ovo mi puno znači. Na ovaj način želim da dam svoj doprinos u očuvanju srpske tradicije i običaja. Nije bilo mnogo hladno - rekao je za RINU Jovan. Ove godine prijavilo se skoro 200 takmičara, a da zaplivaju hladnom Moravom nisu se uplašile ni devojke, a njih osam je rame uz rame sa momcima uskočilo u vodu.

