UMESTO ROĐENDANA, BEBI SMO BIRALI SPOMENIK - NA SVIM SLIKAMA IMAO JE CEVČICE: Jelenine bolne reči za Kurir TV o akušerskom nasilju

Lekar M. M, koji je optužen za akušersko nasilje u bolnici u Sremskoj Mitrovici, uhapšen je danas i određeno mu je zadržavanje do 48 sati.

Slučaj Marice Mihajlović, koja tvrdi da je maltretirana prilikom porođaja i kao posledicu toga izgubila bebu, podstaklo je i druge žene da podele svoje strašne ispovesti o nasilju sa kojim su se suočile prilikom porođaja.

I Jelena Ivković iz Rume doživela je tragediju u istom porodilištu, gde je porodica Mihajlović iz Šida izgubila tek rođenu bebu. Za Kurir televiziju, otkrila je detalje tragedije:

- Jako je teško ceo taj period, od samog porođaja, sahrane, to se završi. Umesto da spremate najlepši rođendan, vi birate najlepši spomenik da bude sa najlepšom mogućom slikom jer nemate sliku. Slike su sa cevčicama, gde vas ne prođe to, ali prosto prođe vreme, a čovek kaže vreme leči. Vreme ovo ne može da izleči, ali nekako naviknete na to. Teško je, ali vam krenu drugi problemi, kada je sve to prošlo i ta sahrana i spomenik, ja sam imala smrtni slučaj u porodici, otac mi je preminuo, a pre toga saznajem da sam u drugom stanju, i mislila sam da je krenulo nešto na bolje. Suprug i ja smo planirali da optužnica bude u februaru, na godišnjicu mog sina, onda vas sve teško zadesi, mnogo mi je žao što ranije nije ovo izašlo i to što je Marica doživela isto ovo. To najviše boli. Kada sam videla slike, mnogo me je vratilo u taj dan, nama su isto dozvolili da vidimo bebu i da ga obučemo kako smo mi želeli. Kada vidite sliku, sve vas vrati.

Celu ispovest Jelene Ivković imaćete priliku da gledate u emisiji "Crna hronika" na Kurir televiziji, u nedelju s početkom od 22:00.

U Opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici pokrenut je unutrašnji nadzor zbog smrti bebe koja je rođena u toj ustanovi. Kažu da su za ceo slučaj saznali sa društvenih mreža, ali da ga - ispituju.

Ministarka zdravlja Danica Grujičić očekuje da izveštaj o smrti deteta bude završen za dve nedelje. Istovremeno, Zaštitnik građana pokrenuo je kontrolni postupak. On traži da ga Opšta bolnica u Sremskoj Mitrovici u roku od 15 dana obavesti o svim okolnostima koje su dovele do tragedije.