NATAŠA IZ ŠAPCA PROŽIVLJAVA PAKAO VEĆ GODINU DANA: Njene fotografije osvanule na lažnom profilu uz oglas da nudi initimne usluge!

Nataša P. (45) iz Šapca od pre godinu dana proživljava pravi pakao kada su njene fotografije osvanule na lažnom profilu nudeći sek*ualne usluge u njeno ime. Ona je ispričala neprijatnosti kroz koje prolazi zbog, kako kaže, hira jednog bolesnog uma koji ne mari za to što kompromituje majku troje dece.

Sve je kako kaže Nataša počelo pre malo više od godinu dana kada ju je prijatelj pozvao da se vide u lokalu.

- Prijatelj me je nazvao i rekao da dođem u obližnji lokal. Rekao mi je "moraš da dođeš, hitno ovo je vezano za tebe". Ja sam onda shvatila da je nešto ozbiljno i otišla sam da se nađem sa njim. Tu je sedeo taksista i još jedna žena i onda su mi pokazali poruke na telefonu gde se neko predstavlja kao ja.

Iskorišćene su moje fotografije pod pseudonimom "Natalija Nata" gde se vidi kako se dopisuje sa muškarcima i iznuđuje pare od njih. Piše kako se ja bavim prostitucijom. Ja sam tada rekla njemu da idem odmah da prijavim to - priča Nataša.

Osoba koja već dugo Nataši pravi probleme i sramoti je pred porodicom i prijateljima otišla je još dalje pa je snimke eksplicitne sadržine slala njenim prijateljima tvrdeći da je Nataša na njima.

- Svaki dan dobijam poruke od ljudi, prijatelja, školskih drugova pa čak i danas. Ta osoba je moje fotografije stavila i na oglas gde nudi initimne usluge. Slala je moje slike sa navodima da se bavim prostitucijom u inostranstvu - priča potresena Nataša.

Ona ističe da je na ulici doživljavala neprijatnosti kada joj ljudi priđu i pitaju o tome.

- Jako je neprijatna i nezgodna situacija - ističe uzrujana.

Advokat Ognjen Radić objasnio je slučaj Nataše iz Šapca i otrkio kolika kazna preti izvršiocima ovakvih krivičnih dela.

- Ovde imamo nekoliko krivičnih dela, praktično sticaj. U ovom slučaju imamo krivično delo proganjanje, neovlašćeno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimka i pošto ovde postoji deo gde lice nudi usluge i za to traži novac to spada u krivično delo prevara jer on dovodi u zabludu druga lica čime pribavlja protivpravnu imovinsku korist. Prva dva dela su učinjena prema njoj, a treće i prema njoj i prema trećim licima kojima se on obraća i od kojih uzima pare. Za sve to je nadležno VTK - objasnio je Radić.

Kako kaže, oštećena bi na osnovu ove krivične odgovornosti za ova tri dela, mogla da podigne u parničnom postupku tužbu za naknadu nematerijalne štete usled povrede uvrede i časti.

Kurir.rs/Telegraf.rs