DANIJELA NEMA, A ŠVEDSKA POLICIJA ZBOG OVOGA NE MOŽE NIŠTA! Prijatelji dan i noć traže nestalog vozača, nadaju se da je živ!

Prijatelji vozača Danijela Ćesal (43) koji je nestao u Švedskoj vidno su potreseni celom situacijom, a Danijelov dugogodišnji prijatelj objasnio je za Kurir šta se trenutno dešava sa potragom koja je u toku. Pored toga, apeluje na sve građane, koji imaju bilo kakvu informaciju da se jave.

Danijel je profesionalni vozač, rodom iz Zmajeva kod Vrbasa, vozio je novi "folksvagen" kombi, a samo nekoliko dana ranije bio je u rodnom mestu kod roditelja, od kada mu se gubi svaki trag.

- Poslednji put sam se čuo sa njim 16. januara, nikad se ranije nije dešavalo da se ovoliko dugo ne javi. Trebalo je da ide u Stokholm, a trag mu se gubi između Geteborga i Malmea. Vlasnik firme u kojoj radi Danijel ga je pratio preko gps-a i upravo negde u tom pravcu mu se gubi svaki trag. U Stokholmu mu živi rođeni brat i brat od tetke, javio im se nekoliko dana ranije da će svratiti, kao što uvek i radi. Ali nakon toga se nikome nije javljao. I on je pre živeo u Švedskoj, ali vratio se ovde pošto ima stare roditelje, da im bude pri ruci. Ovako se nešto nikad ranije nije dešavalo, ode, ali dan dva se ne javi, pa se čujemo, to je maksimalno. Svi smo se potresli, na svaki način pokušavamo da dođemo do neke vesti. Najviše nas plaši što je sve vreme nedostupan, molimo se samo da se pojavi živ i zdrav, šta god da stoji iza ovoga - rekao je za Kurir Todor, dugogodišnji prijatelj Danijela Ćesala.

Kako kaže Todor, obaveštena je i naša, ali i švedska policija, međutim, oni ne mogu trenutno ništa, a to ih najviše i plaši.

- Išli smo juče da prijavimo policiji, sad se čeka da se pokrene Interpolova poternica. Svašta nam prolazi kroz glavu, čak i da ga je neko oteo. U policiji kažu da mogu da ga traže samo do granice, ali moramo apelovati na Ministarstvo unutrašnjih poslova za ostalo. A švedska policija ne može ništa, kažu da je on punoletna osoba, ne mora da se javi nikome, ali tek posle 90 dana mogu da pokrenu istragu, jer toliko može biti tamo bez vize, i druga stvar, vlasnik firme može da prijavi krađu kombija, pa onda na taj način da ga traže, što će i uraditi. Ne razumemo taj zakon u Švedskoj, za 90 dana mogu čoveka mrtvog naći, samo se nadamo da do toga neće doći. Njegova familija u Švedskoj je non stop u potrazi za njim, na toj relaciji gde je viđen, svaki dan prolaze tuda u nadi da će nešto saznati - objašnjava Todor.

S druge strane, komšije ove porodice veoma je uznemirila vest da je Danijel nestao, kako kažu, videli su ga pre nekoliko dana u Zmajevu, u šoku su da se nešto ovako dešava.

- Ne možemo da verujemo, mi smo kuća do kuće. Dado je bio ovde pre nekoliko dana, a sad ga svi traže, daj Bože samo da je dobro - naglasio je za Kurir prvi komšija porodice Ćesal.

Podsetimo, Danijelovi prijatelji mole da sе informacija o njеgovom nеstanku što višе proširi i da sе svi koji imaju bilo kakvе informacijе kojе bi moglе pomoći u njеgovom pronalažеnju javе.

