"U EVROPI SE EPIZIOTOMIJA RADI 2-3 PUTA MANJE NEGO KOD NAS" Rasprava o akušerstvu u Srbiji: Žene se osećaju ranjivije zbog OVOGA

Gorak osećaj, ljutnju i bes ostavlja vikend za nama. Vikend u kojem je planula tema akušerskog nasilja povodom tragične sudbine Marice Mihajlovic, porodilje, koja je doktora M.M. Opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici optužila za akušersko nasilje.

Doktor je uhapšen, a Marica je ostal a bez svog novorođenčeta za šta je upravo optužila doktora.

foto: Kurir televizija, Shutterstock, Ilustracija

Ovaj slučaj skrenuo je pažnju javnosti na prava žena na porođaju, kao i na važnost dobre komunikacije između osoblja i porodilja tokom porođaja.

Gosti "Pulsa Srbije" koji su diskutovali o ovoj temi jesu Ana Petrović, psiholog, autor dokumentarca o akušerskom nasilju "Mama sutra", ginekolog dr Borislav Antonijević i Savo Pilipović, "Udruženje pacijenata Srbije"

Petrović je spomenula trenutke kojima su ženama najdramatičniji:

- Zavisi, što se indukcije tiče, postoje situacije kada je ona opravdana. Ono što je problem jeste rutinsko izvođenje. Ceo taj paket postavljanje žene na leđa, a još pogotovo u nepoznatoj sredini, to je nešto što čini da se žena oseti dodatno ranjivo na sve to posebno stanje u kojem se nalazi. To oduzimanje moći je stvar koja je zajednički imenilac za sve te postupke. Nekako se ne dovodi u pitanje koliko je nešto i kada potrebno, to je ključ.

Potom je doktor Antonijević rekao reč više o epiziotomiji:

- Mi ulazimo u zonu o kojoj ne bi trebalo da se komentariše u medijima, dakle ulazimo u zonu stručne rasprave opravdanosti pojedinih medicinskih postupaka. Postupak indukcije, kao i epiziotomije, su u sklopu akušerskih intervencija koje se izvode za lakše završavanje porođaja. Konkretno epiziotomija, za oslobađanje porođajnog puta, da ne dođe slučajno do zaglavljivanja deteta u zadnjoj zoni. Nemoguće je da u pojedinim zemljama se ona radi 2-3 puta manje nego kod nas, a evidentno je da je to prisutno.

Pilipović je spomenuo prava žena, kao i to kako da se izbore da makar naredni porođaj bude dostojanstven:

- Sve zavisi o tome da li ćemo imati sreće. Veliki problem je u tome kako naši lekari vide stanje u zdravstvu i kako ga mi vidimo. Tu postoji jedna provalija. Ne postoje prava pacijenata u ovoj zemlji. Postoje na papiru, ali ne u praksi. Samo na Kubi imate siromašno društvo sa dobrim zdravstvom. Mi imamo zdravstveni sistem koji je relativno siromašan. Izdvajanja za zdravstva nisu dovoljna. Ne znam kako sada izgledaju toaleti u porodilištima, ali znam kako su pre izgledali, a to je bilo jezivo. Zamislite kako izgleda ženi, ako meni kao posetiocu izgleda jezivo taj toalet.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video:

03:39 KANCER SE NE RAZVIJA PREKO NOĆI Ginekolog apeluje na sve žene da rade OVE TESTOVE: U 70 % slučajeva PAPA TEST JE NORMALAN