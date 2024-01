MUŠKARAC NUDI DEVOJKAMA STAN U BEOGRADU, A U ZAMENU TRAŽI PERVERZNU USLUGU: "Samo da naglasim, ponuda je malo drugačija..."

Iza oglasa za izdavanje stanova ponekad se kriju i osobe sumnjivih namera i moralnog sklopa, o čemu svedoči i iskustvo nekoliko devojaka koje su, želeći da iznajme stan u Beogradu, nabasale na muškarca koji im je nudio cimerski smeštaj u zamenu za seksualne usluge!

Jedna devojka je na društvenoj mreži Iks (bivši Tviter) objavila prepisku sa čovekom nakon što je videla oglas da traži cimerku.

- Samo da naglasim, ponuda je malo drugačija, ako razumeš - napisao joj je muškarac, na šta je ona odgovorila: "U kom smislu? Ako nije problem da mi predočiš?"

Usledio je odgovor: "Pa, više friends with benefits (prijatelji s benefitima) nego plaćanje, ali problem je što skoro nijedna devojka nije zainteresovana za to. Ne znam da li si ti?"

Ona je prekinula komunikaciju sa njim, ali je na svom profilu upozorila devojke na ono što može da im se desi ako nalete na taj oglas.

Nije ni slutila da su se još neke opekle kad i ona. U komentarima ispod njenog posta raspitivale su se da li je u pitanju stan na Karaburmi, jer su i one imale slična iskustva. Jedna od njih joj je čak poslala prepisku sa muškarcem koji traži cimerku, a koja je skoro identična onoj što je primila devojka koja je i obelodanila na netu sve:

Davorka Tasić

Stanove tražiti preko agenata jer vas to štiti

Agent za nekretnine Davorka Tasić kaže za Kurir da se kod iznajmljivanja stana ili sobe na prvom mestu mora obratiti posebna pažnja na to ko vam se obraća i od koga se traže informacije, bez obzira na to koliko primamljivo izgleda neka nekretnina ili ponuda.

foto: Kurir Televizija

- Najsigurnije je obratiti se registrovanim posrednicima, tj. licenciranim agentima. To klijentima koji traže stan pruža sigurnost da neće doći do neke zloupotrebe. Svi ljudi koji imaju licencu veoma su svesni na koji način treba da kontaktiraju i komuniciraju sa klijentima, a ukoliko se i desi neprijatnost, onda se to može prijaviti grupaciji posrednika, koja ima alate da pozove inspekciju, pa čak i policiju.