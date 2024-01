"KOLIKO MI JE POZNATO ĐINĐIĆ JE UBIJEN ZBOG KOSOVA" Toma Fila dao ŠOKANTAN predlog za rešenje slučaja: "Sećate se ubice Bula..."

Čuveni advokat Toma Fila bio je gost emisije Crveni karton na Kurir TV gde je u reazgovoru sa autorom i voditeljem Svetislavom Basarom izneo svoju teoriju o atentatu na premijera Zorana Đinđića 12. marta 2003.

- Ja ne znam šta je tačno bilo. Ja znam od onih koji su mi svedočili. Znate, zadnje grupno suđenje je bilo u vezi s Kosovom. Tada je postavljeno kao priča. Ne znam ja da li je tačno ili nije, ali sklon sam da poverujem da je tako. Tada je Haški tribunal tražio kretanje Jedinice za specijalne operacije (JSO), gde je bio i Legija i gde su bili i ovi koji su osuđeni za ubistvo Zorana Đinđića, koji je pucao. To su poslednji, najveći, najgori ljudi na svetu. Tada je Mijatović, zamenik u Državnoj bezbednosti, po nalogu Zorana Đinđića, poslao u Hag kretanje JSO za vreme situacije na Kosovu. Jer ja verujem da je Zoran Đinđić ubijen zbog Kosova, a ne za nešto drugo.

foto: Kurir TV

Basara nije bio sklon da poveruje ovoj teoriji pa je od sagovornika insistirao da objasni svoju tezu.

- Pa zato što mislim da su se ovi uplašili. Da će odgovarati. Legija i ostali. Da će po tom izveštaju koje je ovaj Mijatović poslao, biti procesuirani u Hagu. I da su ga zato ubili. To ja lično mislim. A kažem, sa žaljenjem to kažem, jer imao sam sreće da ga upoznam i znam kako je razmišljao.

foto: Kurir TV

A dobro, da li tebi kao čoveku sa velikim iskustvom i životnim, i advokatskim, izgleda uverljivo da će Legija, koji nije bio glup čovek, da se odluči da ubije Zorana Đinđića pa da leži 40 godina na robiji, upitao je Basara.

- Ja ne znam. Prvo, oni su negirali da su ubili. Uopšte. I ovaj koji je neposredno ubio, on je na suđenju rekao da nije. Da su mu podmetnuti. On je pokazao i pušku i utvrđeno je sve.

foto: Printscreen, Tanjug/Vlada Dimitrijević, Profimedia

Basara je nastavio da insistira na odgovoru napomenuvši da su ubice morale da imaju političku podršku.

- Vidi da ti kažem, ja čitam to, redovni sam čitalac tvoje kolumne, i prema tome to i pročitam, uvek i znam zašto ti i na šta aludiraš. Ali ne mogu da dokažem da je to tako. Ali neka politička pozadina jeste, jer ovi ljudi su obični pucači. Ali ko je iza toga stajao? Kako, to jednog dana možda će neko progovoriti... Bio je u istoriji američkog pravosuđa, jedan je priznao da je ubio 500 ljudi po nalogu svog šefa. Taj se zvao Bul. Njemu je američko pravosuđe oprostilo samo da kaže, da da dokaze protiv šefa. Ako postoji i politička pozadina, a mi verujemo da postoji, tu se slažemo, samo ne mogu da kažem to ime koje ti govoriš u svakoj kolumni... Ali ovo ti je rešenje, daš mu pomilovanje, ali da pokaže dokaze.

