"ZOVEŠ EVROPU DA TI REŠI IZBORE, A U BUNDESTAGU DRŽIŠ ANTIEVROPSKI GOVOR" Zoran Vuletić kod Basare kritikovao političare SPN

Gostujući u emisiji Crveni karton na Kurir TV predsednik Građanskog demokratskog foruma Zoran Vuletić rekao je da ne vidi smisao delovanje opozicione koalicije Srbija protiv nasilja, apostrofirajući dva događaja, pre i posle nedavno održanih izbora.

- Pogledajte, opet ne mogu da se ne vratim na upravo završenu predizbornu kampanju. Deset dana pre izbora Borko Stefanović i ne sećam se ko je još bio, mislim da je bio neko iz zeleno-levog fronta, sa njim u Bundestagu na poziv parlamentaraca nemačkih, da ih čuju, da ih vide, da vide šta su njihove ideje perspektive Srbije sa te opozicionale strane. Borko Stefanović je tamo održao govor kao 2011. kad je Jarinje gorelo. On je držao patriotski govor. Između ostalog rekao, kako su preneli nemački mediji, da opoziciju, kada dođe na vlast, apsolutno ne obavezuju nikakvi dogovori koje je Vučić napravio eventualno sa Kurtijem i sa Kosovom. Kakva je to poruka EU i zapadnom svetu, kome ti kao težiš?

Autor i voditelj emisije Svetislav Basara konstatovao je da to nije bila poruka za EU, već je Borkova politička pamet to što je rekla nemačkim sagovornicima, govorila građanima Srbije.

Gost Kurir TV potom se osvrnuo i na zahteve dela opozicije za poništavanje izbora.

- A od koga sada očekuju da reaguje u vezi sa ovim mahinacijama predizbornim? Je l' od Srbije? Je l' od Putina, od Si Đinpinga? I vape za izveštajem iz Evropske unije, između ostalog od Evropske komisije? Od koga očekuju podršku? Ja ne kažem da je to isključivo vezano jedno za drugo, ali kada neko racionalizuje pogled iz Brisela ka Srbiji, mora da kalkuliše i sa tim. Jer ti ljudi kada nas posmatraju, kažu izgleda da je ovo maksimum i ovo je maksimum ovog društva. To znači da su oni snizili očekivanja od nas. I kada ovde neko kritikuje, oni podržavaju stabilokratiju. A šta drugo mogu da podrže? Evo, pitam, dobio si priliku u Bundestagu da izneseš alternativnu politiku, kažeš da si za Evropu i u Bundestagu održiš antievropski govor. Šta onda drugo da očekuju i kakva očekivanja iz Evrope od nas, osim, ok, podrži stabilokratiju, vidiš da nemamo više ni sa kim drugim da razgovaramo.

