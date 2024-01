"SA SINOM SAM SE POSVAĐAO PRE NEKO VEČE, OD SILINE ŠAMARA PAO JE SA STOLICE" Otac očajan, ovako ga mali (17) opsovao! A razlog?

"Sa sinom sam se posvađao pre neko veče. Ne bi bio problem u tim godinama (17) da mi nije rekao "J**o te otac koji te nesposobnog napravi". Od siline šamara pao je sa stolice, evo drugi dan ne pričamo. Prvi put da sam ga stvarno udario", izjadao se očajni otac u jednoj od grupa na internetu u kojima ljudi anonimno pričaju šta ih jede ne bi li sebi olakšali muku.

Priznao je da je sina udario i iz svega što je potom rekao jasno je da se kaje zbog toga, ali psovka od rođenog deteta prosto ga je zatekla...

foto: Ispovesti printscreen

"Godinama smo ko crnci radili žena i ja da i ovaj skroman životni prostor priuštimo i kako-tako sredimo i kupimo skoro 20 godina star auto, školujemo decu, šaljemo na ekskurzije, jezike. Oblačimo se skromno, ne idemo autom do škole/posla, letovanja su skromna i porodična; dočeci Nove godine, izleti, zimovanja nisu nešto što možemo. Neće me niko tako nazivati jer nije mogao na doček Nove s društvom u Beč. To i nisu pravi drugari ako ga po tome odmeravaju, al aj ti to fino objasni napaljenku od 17 godina koji sikće na tebe! Samo mi je žao što je godina ovako počela", kaže tužni otac koji novcem ne može da parira planovima sinovljevog društva.

Svoje utiske možete ostaviti u komentarima a evo na čiju su strani oni koji su pročitali ovu ispovest.

Kurir.rs/SĐP/Ispovesti

