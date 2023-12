"SPS JE NA PUTU DA DOŽIVI SUDBINU DS I BUDE MARGINALIZOVAN" Zoran Panović kod Basare: Što bi neko, pored Vučića, glasao za Dačića?

Dugogodišnji novinar, danas progranski direktor Demostata, Zoran Panović gostovao je u emisiji Crveni karton na Kurir TV.

Sa autorom i voditeljem emisije Svetislavom Basarom Panović je razgovarao o nedavno održanim izborima, osvrnuvši se na istorijski neuspeh Socijalističke partije Srbije.

- Imamo one partije tzv. prve generacije. Znači, tu su Socijalistička partija Srbije, Demokratska stranka, Srpski pokret obnove, Građanski savez Srbije, Demokratska stranka Srbije, na primer. Te partije, mnoge su propale. Radikali su propali, SPO je propao, GSS je propao, a sada Demokratska stranka se svela na čitav niz frakcija. Ova Demokratska stranka Lutovca, koja ima taj brend, ona je samo jedna od frakcija DS-a. A Socijalistička partija Srbije takođe ide tim putem izvesne marginalizacije - smatra Panović.

Analizirao je i nešto noviju političku scenu u Srbiji.

- Posle smo imali drugu generaciju partija, koja je neki način, posle 5. oktobra one su iznikle, ali su bile i neka vrsta parodije evropske političke scene. Pa smo imali liberale, laburiste, demohrišćane, socijaldemokrate, to je sve propalo. I onda imamo situaciju da se pojavljuje SNS, koja je ipak jedna partija novog tipa. To je partija novog tipa catch-all partija, i do tada mi to u našoj političkoj praksi nismo imali. I oni su se tu zapremili najveći deo političkog prostora, a neki način su isisavali vazduh iz svojih koalicionih partnera. I sad se pokaže da isisavaju vazduh iz SPS, jer je došlo od toga zašto bi neko glasao za Dačića, kad može glasati za Vučića. Kad je Vučić preuzeo njihovu egalitarno-klijentelističku komponentu, takozvanu socijalističku, ali i ovu miloševićevsku patriotsku. I sve te elemente samo nije uzeo Miloševićevog unuka.

Šta je razlika između Dačića i Vučića, zanimalo je voditelja Svetislava Basaru.

- Bilo je pokušaja uvek da mi napravimo neki dvopartizam. To je nekada ličilo i 90-ih SPS, SPO, pa se onda posle 5. oktobra učinilo da će DS i DSS činiti neki dvopartizam. Pa se onda učinilo da će Srpska napredna stranka i DS negde 2011-12. praviti dvopartizam ili veliku koaliciju. A sada imamo situaciju u Srbiji, kada pogledamo rezultate izbora, da mi u Srbiji imamo 70% radikala i 30% demokrata. Ja tu ne mislim na članove te dve stranke, nego ljude mentalitetski i po svetonazorima.

Apsolutno saglasan ako ne i da ovo ide u 75, nadovezao se Basara.

- Ali s tim da imamo, Basara, po istraživanjima, imamo mišljenja do 80% autoritarnih ljudi u Srbiji. Što znači da taj broj, uveliko prevazilazi broj pristalica na primer SPS-a, SNS-a, radikala, što smatramo da su to birači koji tradicionalno su autoritarni. To pokazuje da i dobar deo ove opozicije kritičke i demokratske je u suštini autoritaran.

