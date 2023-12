OVO JE SLEDEĆI POTEZ IVICE DAČIĆA POSLE IZBORA: Potpredsednik GO SPS Milićević za Kurir TV: To vam je kao kad IGRA NOVAK ĐOKOVIĆ

Potrebno je naći novog lidera SPS! To je poruka koju je u izbornoj noći uputio lider Socijalista Ivica Dačić, nakon prvih izbornih rezultata koji su pokazali da je stranka na parlamentarnim izborima osvojila 6,57 odsto glasova, a na beogradskim 6,99 odsto.

foto: Nemanja Nikolić

Ipak, socijalisti ne razmišljaju o toj opciji... Šta je dovelo do toga da SPS za samo godinu i po dana od opštih izbora sa 11,79 posto padne na 6,57, da li će i kakva reorganizacija mogla da usledi i da li se sada takva pitanja analiziraju u Socijalističkoj partiji Srbije?

foto: RIK Printscreen, Zorana Jevtić, Petar Aleksić

Gost u jutarnjem programu Kurira potpredsednik Glavnog odbora SPS Đorđe Milićević rekao je više o proteklim dešavanjima.

- Ivica Dačić je rekao da će razgovarati sa svojim drugovima i drugaricama i da je možda potrebno pronaći nekoga ko će biti novi lider Socijalističke partije Srbije - započeo je razgovor Milićević.

foto: Kurir tv

- Zatim, da će u nastavku, da će između ostalog razgovarati sa predsednikom države, Aleksandrom Vučićem, jer kao predsednik državotvorne stranke nacionalni i državni interes su mu uvek bili na prvom mestu - rekao je.

15:12 TO JE KAO KADA ĐOKOVIĆ IGRA ONAJ KLJUČNI MEČ: Svi čekamo... Potpredsednik Glavnog odbora SPS za Kurir: To će UČINITI Ivica Dačić

On je istakao i koliku podršku unutar same partije uživa Dačić.

- Ima Socijalistička partija svog lidera, znate, je stranka koja je 33 godine prisutna na političkoj sceni Srbije, 33 godine relevantan politički činilac. Ivica Dačić je 2006. godine preuzeo Socijalističku partiju Srbije kao predsednik zvanično, a, izvinite, u tom trenutku Socijalistička partija Srbije je bila u jednom, rekao bih, sportskom žargonu, nokdaunu - slikovito je objasnio Milićević i dodao:

- Dakle, neko ko je uspeo da se podigne i da se uspravi. Za 17 godina, pa i u životu imate uspone i padove. Ne možete uvek ići linijom uspona. Treba razmišljati i izvlačiti pouke, iz onoga što nije bilo dobro u tom periodu, afirmisati ono što je dobro, gledati danas i graditi temelje budućnosti. To je ono što će učiniti Socijalistička partija Srbije, potpuno sam ubeđen i što će Ivica Dačić kao predsednik Socijalističke partije Srbije učiniti u narednom vremenskom periodu - rekao je.

Uporedio je stanje u svojoj partiji sa igrom Novaka Đokovića:

- Znate kako Novak Đoković kada igra onaj ključni meč, pa svi čekamo onaj "taj brejk"i onda znamo koliko on može i koliko on voli Srbiju i koliko je snažan i moćan i koliko igra za Srbiju. A on izgubi taj poen, a onda čujete, samo od onog sudije "next point". E tako i mi treba da razmišljamo. . Dakle, ima Socijalistička partija svog lidera, taj lider se potvrdio i kao državnik, taj lider se potvrdio i kao diplomata, taj lider se potvrdio kao čovek koji ima viziju, koji je trasirao jedan novi put SPS....

Podsetio je na rad Ivice Dačića u prošlosti.

- Stvorio je Socijalističku partije Srbije da bude simbol i kontinuiteta i trajnosti i sigurnosti i stabilnosti. Država uvek na prvom mestu, nikada partijski interesi. Dakle, kada budemo izanalizirali sve ono što se dešavalo tokom izbornog ciklusa, nikada odgovornost ne može da bude na jednom čoveku... - kazao je i na kraju poručio:

- Ja znam da je on to emotivno prihvatio, ja njega jako dobro poznajem, pored toga što je predsednik, on je i moj prijatelj, i znam koliko je to emotivno prihvatio, ali odgovornost nikada ne može da bude na jednom mestu. Tu je 180 odbora, 180 odbora je učestvovalo u izbornoj kampanji, pa puta koliko ljudi, pa vi izračunajte koliko ljudi je učestvovalo u ovoj izbornoj kampanji. Dakle, nikoga ja ne okrivljujem, niti imam nameru bilo koga da okrivljujem...rekao je Milićević.

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

03:20 ZA NJIH SU OVI IZBORI BITI ILI NE BITI Gajović: Beogradski će biti neizvesniji, ali nisam siguran da će DOĆI DO SMENE VLASTI