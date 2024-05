UZ STANISLAVA JE IMALA SVE, UZ ŠA... Mionina drugarica reagovala na suze, pismo porodice i udarila na repera: Odvojiće je od svih

Odnos Mione Jovanović i Nenada Aleksića Ša mesecima unazad intrigira javnost. Naime, od njihovog ulaska u vezu, Mionine prevare i ulaska njenog bivšeg momka Stanislava Krofaka u Elitu, Miona i Ša svakog dana imaju neki sukob, a mnoge stvari su se promenile od kako su za Vaskrs stigle česititke i pisma njihovih najmilijih.

Mionina porodica joj je poslala pismo u kojem su joj poruičili da se kloni Ša, a Mionina baka joj je stavila do znanja da joj odnos sa njim nije potreban, ali Jovanovićevu to nije poremetilo, te je nastavila vezu sa Ša.

Mionine drugarice su u šoku zbog svega što se dešava u Eliti, te je jedna od njih morala da prokomentariše ponašanje Jovanovićeve koja ne sluša svoju porodicu.

- Iskreno ne znam šta da vam kažem, nije mi jasno što se tako ponaša, pa niko joj ne želi bolje od porodice. Uz Stanislava je imala sve, uz Ša samo nervozu, zbog njega pali cigaru za cigarom. Lepo su joj napisali roditelji i baka, ali izgleda da ona to ne shvata - rekla je pevačicina drugarica, pa dodala:

- Ša nije za nju, on će je odovojiti od porodice, od prijatelja. Još onaj dan kada je rekao za telefon da mora da ima njenu šifru i da čita njene poruke, pa gde je tu privatnost. Zamislite da joj ja kao prijateljica nešto pošaljem, u poverenju, a on da čita to, to nema smisla. Ne znam šta da kažem, nadam se da će se opametiti - rekla je Mionina drugarica.

