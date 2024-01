"DAN REPUBLIKE SRPSKA NIJE SEOSKA PRIREDBA VEĆ NAŠA POBEDA" Milica Đurđević Stamenkovski: Naše elite je ODŠKOLOVAO OPANAK

Predsednika Srpske stranke Zavetnici Milica Đurđević Stamenkovski bila je gost Svetislava Basare u emisiji Crveni karton na Kurir TV.

Na opasku autora i voditelja emisije da ga je proslava Dana Republike Srpske podsetila na seosku priredbu, odgovorila je

- Sve i da je seoska, šta je problem u seoskim priredbama?

- Zato što ovo društvo, ne može se oslanjati samo na selo - rekao je Basara..

- E, ovo društvo, kad se oslanjalo na selo, gospodine Basara, taj srpski seljak je znao da treba da odškoluje bar jedno dete iz svoje kuće. E, tako su nastajale te elite koje je taj srpski opanak odškolovao, pa kada su se vratili, oni su zaboravili da ih je taj opanak odškolovao. Podrazumevalo im se da su oni stigli do Pešte, do Budima, do Beča. Podrazumevalo im se da su sticali ta znanja, ne pitajući se koliko je moralo o zemlje da se preore, da bi se to njihovo školovanje platilo. Ali da ne ulazimo sada u to. Republika Srpska je naša pobeda. A ja sam vas u više navrata slušala da vi govorite o tome da mi slavimo samo poraze, je l' tako? Smeta vam, kažete, slavimo poraze, iako ja ne mislim da slavimo poraze, ali evo da vam prihvatim to.

Kako ne?

- Ajde ovako, sada kada slavimo pobedu, jer Republika Srpska je objektivno naša pobeda, ona nije planirana. Ona je po svim njihovim projektima nešto što je moglo eventualno da se formira, da traje neku godinu i da se posle toga skloni, da se po principu unitarne Bosne ona poništi. Vi znate i sami da mi tamo gde nemamo institucije, da mi nismo mogli da obstanemo kao narod. Znate kako smo završavali u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. Znate kako smo završavali na Kosovu i Metohiji i kako danas prolazimo na Kosovu i Metohiji, gde nemamo institucije. Znači, ako mi nemamo te institucije Republike Srpske...

