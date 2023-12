"OVO JE PO MENI UMETNOST VOĐENJA POLITIKE" Vladimir Vuletić kod Basare: Da bi se pridobile mase, pričaju što oni vole da čuju

Gost emisije Crveni karton na Kurir TV bio je sociolog Vladimir Vuletić koga je autor i voditelj Svetislav Basata pitao da li misli da se politika može uopšte voditi, a da nema neku teoretsku podlogu, pozadinu.

- To je zaista teško pitanje, ali nažalost može. U krajnjoj liniji, kako ja vidim politiku, vidim je pre svega kao jednu vrstu određivanja ciljeva i mobilizacije masa da te ciljeve ostvare. Da li su ti ciljevi nešto što ima opravdanje teorijsko, to je sada drugo pitanje. Nekada ono postoji, nekada ne. Ali meni se čini da su zapravo i teoretičari tu često precenjivali svoje usluge i da su zapravo oni samo pokušavali da teorijski obrazlože nešto što su inače interesi koje postavljaju oni koji su zapravo političari. Tako da ta veza između teorije, prakse, ideologije u krajnjoj liniji, a na kraju krajeva sva teorija se u politici svodi na ideologiju, a ja nisam od onih koji to pozdravljaju, je upravo ovo čemu pričam. Tako da je moguće voditi politiku i bez teoretičara.

- To jeste, ali potrebno je to. Ja mislim da bi čak i u srednjem obrazovanju već moralo da se u neki od tih predmeta sociologije ili filozofije umetne jedan odeljak koji bi edukovao generacije. Jer ovde 99 odsto političara siguran sam, ne znaju da je država, državni aparat, stvar potpuno nezavisna od politike - konstatovao je Basara.

- To je tačno, ali ono gde ja vidim nekakvu ulogu teorije, kada je o politici reč, to je da pomogne da se na neki način sagledaju nenameravane, neželjene posledice nekih aktivnosti, da se sagledaju koja su to ograničenja određenih politika. Često vidimo u politici, da li iz razloga koji su povezani sa neznanjem, da li da bi se lakše pridobile mase i da bi im se povlađivalo, da ljudi koji se trude da dobiju i poverenje i glasove da jednostavno pričaju ono što masa želi da čuje, ne vodeći dovoljno računa o ograničenjima koja čekaju odmah nakon ćoška, što bi se reklo. I ono što recimo vidimo ovde, posebno u jednom delu političkog spektra, koji barata sa nekim pojmovima koji su kod nas, emotivno povezani pre svega sa Kosovom i Metohijom, gde se često zapravo govori nešto što bismo svi mi negde voleli, ali ako nemamo svest o tome da postoje u određenom trenutku ozbiljna ograničenja, onda plašim se da možemo sebi da napravimo veću štetu. I obrnuto, naravno, nije reč ni o tome da politiku vodite samo tako što ćete izbegavati ograničenja. Naravno da morate da imate svoje ciljeve i sad naći meru između te dve stvari, rekao bih da je to umetnost vođenja politike. Voditi politiku, a ne biti svestan strukturnih činilaca, e, to je ono što mi se čini da predstavlja ozbiljan problem - istakao je Vuletić.

