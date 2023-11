Gost emisije Crveni karton na Kurir TV bio je Zoran Gavrilović, direktor Biroa za društvena istraživanja (BIRODI).

U razgovoru sa autorom i voditeljem emisije Svetislavom Basarom, Gavrilović se dotakao i religije.

foto: Kurir TV

- Pa znate šta, i to je sada jedan isto fenomen, da li smo mi kao društvo prešli iz zajednice ka državi. Ja sam se dosta bavio istorijom i sociologijom naše religioznosti. Imam jednu možda nepopularnu tezu, ali vrlo utemeljeno mogu da tvrdim. Mi kao društvo još uvek nismo prihvatili hrišćanstvo. Ono je formalno prihvaćeno kod nas institucionalno, ali kad pogledate studije i Bojana Jovanovića, našeg profesora etnologije i pokojnog Sretena Petrovića, pogotovo studije profesora i akademika Čajkanovića. Taj etnofiletizam koji postoji kod nas, koji je prosto po saboru pravoslavnih crkava nešto što je prosto jeres. Mi u stvari iz te paganske religioznosti razvijamo jedan društveni model koji nas prosto odvaja od civilizacije i čini nas jednim vrlo konzervativnim i zatvorenim društvom koje nije spremno da izgradi državu kako ja treba da se izgradi u 21. veku - rekao je Gavrilović.

02:19 PRAVOSLAVLJE U SRBIJI SLUŽI DA BI SE DRUGI NARODI MRZELI Ovu rečenicu nije izgovorio papa nego RUS, a na nju je podsetio Basara

Na to se nadovezao Svetislav Basara podsetivši na ruskog religioznog mislioca Vladimira Solovjova.

- To je Vladimir Solovjov još u 19. veku ustanovio. Pisao je pregled stanja pravoslavlja u pravoslavnim zemljama. Pa znači Rusija, Rumunija, Bugarska, Grčka, došao je do Srbije i lapidarno je napisao "U Srbiji pravoslavlje služi da bi se ostali narodi mrzeli". Da smo katolici imali bismo manje problema zato što ne bi bilo reči pravoslavlje koja svakome daje, kad se to pogrešno prihvati, kad se ne zađe u mračne dubine toga i misteriozne, aha pa mi smo pravoslavni, znači ja sam u pravu, znači imam pravo na sve. To je jedan lanac misaoni koji naoko tako deluje - rekao je Basara.

