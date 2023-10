RUSKA PRAVOSLAVNA CRKVA STAVILA SE U SLUŽBU IMPERIJALIZMA! Blagoje Pantelić: Nije to od juče, svrstali su se otvoreno i vulgarno

Gost Svetislava Basare u najnovijoj emisiji Crveni karton na Kurir TV bio je Blagoje Pantelić, vlasnik izdavačke kuće Biblos.

Tema razgovora bila je teologija, a gost autora i voditelja emisije osvrnuo se i na izneveravanje evanđeoskih principa i političku delatnost crkve.

- Kirilovi metodi su prvi počeli sa tim tezama, a danas je to ušlo u socijalnu doktrinu, recimo, Ruske pravoslavne crkve. Ako čitamo onaj dokument o socijalnoj koncepcijiji Ruske pravoslavne crkve i deo koji se odnosi na rat, mi vidimo jedno potpuno izneveravanje evanđeoskih principa. A sve, evanđeoska etika se suspenduje zbog životnih prilika. Istorija suspenduje evanđelje, a posledica toga je da mi ne shvatamo da u stvari život u istoriji podrazumeva jednu kvalitativnu transformaciju tog postojanja - rekao je Pantelić, pojasnivši u nastavku:

- Da mi postojimo ovde kao izbeglice, stranstvujemo, kako se to lepo govorilo na srpskom. A kad prestajemo da stranstvujemo, kad postanemo legitimni građani polisa ili države, kad se ponašamo kao svi ostali, to je zapravo istorijski pad crkve. Ajde, da osvetlimo jedan drugi momenat. Nesporno je da je Ruska pravoslavna crkva stavila se potpuno, nije to od juče, u službu ruskog imperijalizma. I to sasvim otvoreno, pa čak na momente i vulgarno. Ne može se poreći da je to i dalje hrišćanska crkva. Drže se obredi, sve je to strožije možda nego u ostatku pravoslavnog sveta.

