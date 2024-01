OVO SU 3 MOGUĆA EPILOGA SUĐENJA ZA SMRT BEBE! Advokat o detaljima procesa protiv lekara u slučaju koji je uzdrmao Srbiju

M.M., lekar specijalista ginekologije i akušerstva u Opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici, koji je uhapšen, nedavno je saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici.

Nakon što je Marica Mihajlović iz Sremske Mitrovice javno optužila ginekologa M.M. za akušersko nasilje nakon kog je umrla tek rođena devojčica, ovo je postala jedna od gorućih tema koja je potresla domaću javnost.

Prema nezvaničnim saznanjima, on nije priznao delo za koje se optužuje.

Nakon saslušanja, sud mu je, po predlogu tužilaštva, odredio pritvor po čl. 211 stav 1, tačke 2, 3 i 4 Zakonika o krivičnom postupku - zbog opasnosti od ometanja postupka uticajem na svedoke, opasnosti da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo i zbog uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Žrtva... Marica Mihajlović foto: Privatna Arhiva, screenshot Youtube, Instagram

Advokat Nikola Ilić objašnjava da, imajući u vidu razloge za određivanje pritvora, optuženom M.M., on iza rešetaka može ostati i do okončanja krivičnog postupka.

- Dužina trajanja samog pritvora zavisiće opostupajućeg sudije za prethodni postupak, a kasnije (ukoliko dođe do podizanja optužnice) pitaće se veće. O razlozima za produžetak/ukidanje pritvora odlučuje se svakih 30 dana do podizanja optužnice, a nakon podizanja optužnice svakih 60 dana. Stoga, ukoliko postupajuće sudije u predmetu budu smatrale da ima razloga za trajanje pritvora tokom celog postupka, možemo reći da pritvor može trajati do okončanja ovog krivičnog postupka - objašnjava advokat Ilić.

Osumnjičenom M.M. stavlja se na teret Teško delo protiv zdravlja ljudi, za koje je, kako objašnjava advokat Nikola Ilić, propisana kazna od dve do 12 godina zatvora.

Kvalifikaciju krivičnog dela određuje postupajući tužilac, a o sankcijama odlučiće sud.

- Kvalifikacija krivičnog dela je na tužilaštvu, a mi se ne možemo se mešati u njihov rad. Ako me pitate za mišljenje, postoje elementi krivičnog dela Zlostavljanja i mučenja, a naravno i Teškog dela protiv zdravlja ljudi. Sve zavisi od činjenica koje se utvrde u toku istrage protiv osumnjičenog, jer imamo samo posredna saznanja o okolnostima konkretnog događaja - objašnjava advokat Ilić.

Advokat Nikola Ilić foto: Printscreen

Ukoliko se na prvom mestu utvrdi da ima propusta u radu, shodno svemu navedenom, osumnjičenom se može oduzeti licenca za rad, shodno članu 185 Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

- Može se pokrenuti postupak oduzimanja licence pred Lekarskom komorom Srbije. Može da bude i osuđen i da mu se oduzme licenca, odnosno dozvola za rad - rekla je nedavno državna sekretarka u Ministarstvu zdravlja prof. dr Vesna Turkulov.

Pored navedenog, postoji odgovornost za štetu i zdravstvene ustanove kao poslodavca-(Opšta bolnica u Sremskoj Mitrovici) za propuste u radu lekara.

Mišljenje veštaka medicinske struke je za navedene postupke neophodno, smatra advokat Ilić, jer jedino oni kao stručna lica jedino mogu utvrđivati da li je bilo propusta u radu lekara i na koji način su isti doveli do štetnih posledica kod oštećenog.

- Sudska odluka se zasniva na činjenicama, koje će se u utvrditi istragom koju inicira javno tužilaštvo. U toku istrage ispitaće se svedoci-očevici događaja i osumnjičeni i oštećena. Prema mom mišljenju, biće neophodno sprovesti medicinsko veštačenje kojim će rasvetliti sve okolnosti konkretnog događaja, odnosno uzrok smrti lica, da li su i na koji način nastale povrede na oštećenoj, kao i da li je osumnjičeni postupao u skladu sa pravilima struke u konkretnom slučaju - objašnjava advokat Nikola Ilić.

Marica Mihajlović foto: Nemanja Nikolić

Nakon sprovedene istrage, tužilaštvo će odlučiti da li je bilo elemenata bilo kog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti ili ne.

- Ukoliko utvrde da ima elemenata krivičnog dela, tužilaštvo će podignuti optužnicu prema kvalifikaciji za koju oni smatraju da je pravilna i ista se podnosi sudu na dalje postupanje - kaže advokat Ilić i dodaje:

- Iskreno mi je jako žao porodice Mihajlović, te očekujem da državne institucije postupe u skladu sa zakonom i da nakon sprovedenog postupka donesu odluku zasnovanu na činjenicama - rekao je.

Mogu biti saslušane i ostale porodilje

Nakon Maričine priče o stravičnom akušerskom nasilju, otvorila se Pandorina kutija. Čak tri porodilje su optužile doktora M. M. za užasno akušersko nasilje u Opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici. Dve od njih su doživele ono najgore - smrt bebe usled porođaja.

Poslednja u nizu bila je Jelena Ivković. Iako ona nije podnela prijavu protiv M.M., jer se, kako kaže, prvo borila da pomogne svom detetu, ona može biti saslušana u slučaju Marice Mihajlović i njeno svedočenje može biti uzeto kao dokaz u postupku, smatra advokat Ilić.

- Ukoliko tužilaštvo bude smatralo da se navedene dokazne radnje izvedu-saslušanje drugih svedoka o postupanju osumnjičenog, mogu biti saslušane i cenjene kao dokaz u postupku, međutim mišljenja sam da u ovoj fazi postupka tužilaštvo prvenstveno usmerava svoje resurse na utvrđivanje svih okolnosti oko događaja od 12.01.2024. godine - smatra advokat.

Odšteta i do 50.000 evra

Kako advokat Nikola Ilić objašnjava, zavisno od stepena pretrpljenih fizičkih i duševnih bolova, bolova zbog umanjene životne aktivnosti, naruženosti, kao i povrede ugleda, časti i slobode ili prava ličnosti, smrti bliskog lica, kao i za strah, odrediće se visina odštete.

- Zavisno od vrste štete i njenog obima, iznosi se mogu kretati od 2.000 evra do 50.000 evra - smatra advokat.

Kurir.rs / Blic