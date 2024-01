KAKO SE DESILO DA SU ČETIRI BEBE UMRLE ZBOG VELIKOG KAŠLJA? Pedijatar za Kurir TV: Još od kovida je poremećen sistem VAKCINACIJE

Povodom najnovije vesti, četiri bebe su umrle na Institutu za majku i dete od posledica velikog kašlja.

Ovom svrhom, sagovornik Kurir televizije je doktor Saša Milićević pedijatar, a od je otkrio o čemu je reč, kako smo se našli u ovoj situaciji:

- Pertusis, odnosno veliki kašalj, najopasniji je za bebe, za odojčad, dakle za decu do navršene prve godine života, zbog toga što je njihov imunološki sistem nedovoljno razvijen, a drugo, njihovi disajni putevi su mali, uži nego kod nas odraslih, tako da su oni posebno ugroženi. Starija deca i odrasle osobe su mnogo manje u situaciji da im život bude ugrožen, ali kada su u pitanju mala deca, to je dosta često. Ti pacijenti skoro uvek zahtevaju hospitalno lečenje, dakle barem ovako u bolnici, i često zahtevaju terapiju kiseonikom, kao što mi to kažemo, oksigenoterapiju. Često zahtevaju i kortikosteroide, dakle hormonsku terapiju koja će proširiti njihove disajne puteve, i naravno, zahtevaju jako antibiotsku terapiju koja se veoma često daje intravenskim putem.

01:46 ČETIRI BEBE UMRLO: Ovo se javlja svakih šest godina! Pedijatar bez dileme: Opao je kolektivni imunitet zbog kovida, ljudi se plaše

- Tako da moramo biti svesni da veliki kašalj nije bezazlena bolest i da se sada javlja otprilike svake četiri godine, od četiri do šest godina ima taj svoj ritam. Upravo sada je taj period kada je veliki kašalj uzimao maha u čitavoj našoj populaciji.

Potom se osvrnuo na period kovida, pa je rekao da je ritam redovne vakcinacije malo poremećen usled pandemije virusa:

- Da, taj ritam redovne i obavezne vakcinacije dece je malo poremećen još od perioda kovida. Ljudi su se plašili da vode decu u Dom zdravlja, da se dete ne bi zarazilo koronom, iako su uvek bila odvojena zdrava i bolesna strana. Drugo, ljudi su mogli izgubiti poverenje u vakcinu, zato što različite informacije stižu do njih, i onda smo izgubili malo taj ritam i poremetili smo taj kolektivni imunitet. Postoje deca koja iz opravdanih razloga ne mogu da prime vakcinu protiv velikog kašlja, i ta deca su upravo bila zaštićena tim imunitetom krda, stada, malo zvuči ružno, ali i tim kolektivnim imunitetom.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video:

08:00 Saša Milićević pulmolog i pedijatar za Kurir OTKRIO KLJUČNU KARAKTERISTIKU OVE ZARAZE