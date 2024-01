VIDELA SAM LJUDE KAKO LETE! Žena koju je automobil MALTENE UBIO: Sumnjali su da ću preživeti, ali JEDNA MISAO mi je davala snagu!

Tamara Urošević imala je 17 godina kada je na jednoj autobuskoj stanici čekala prevoz do svoje srednje škole.

Putnička vozila uletela su među pešake, Tamara je bila teško povređena i tri i po meseca u komi. Osamnaest godina se oporavljala. Danas je osamdeset procenata invalid sa diplomom Ekonomskog fakulteta, a danas je gostovala u jutarnjem programu Kurir televizije.

foto: Kurir televizija

Kobnog dana koji joj je promenio život seća se iz priče svojih roditelja:

- Dugo nije bilo autobusa, meni su tako rekli. Pretpostavljam da sam ja vrlo osećala da će nešto loše da se desi. Iz priča mojih roditelja, ali i recimo komšija koja sam sretala, koji su bili recimo pešaci na toj autobuskoj stanici, ja sam čula da je uleteo, baš bukvalno uleteo automobil među tu masu, zgužvao kućicu koja je bila na toj stanici, pravo prema zelenoj površini na kojoj sam ja stajala. Onda me sa leđa udario, odnosno povredio I maltene usmrtio. Onda kreće moja agonija sa čitavim svojim oporavkom. Još uvijek imam te promene. Vrlo često me boli glava, vrlo često sam i neraspoložna.

foto: Kurir televizija

A evo kako se seća svog buđenja iz kome:

- Prvo mi je upalo u taj neki moj primarni fokus da sam ja videla stalno da lete oko mene neki ljudi. Uglavnom medicinsko osoblje. Videla sa ljude koji su požrtvovani. Videla sam da postoje ti neki mali ljudi koji se ne vide dovoljno, a mnogo nam znače. Bila sam u stanju potpune oduzetosti. Hranili su me iz kreveta. Nisam mogla da pokrenem ni ruku ni nogu. Najviše mi je prolazilo korz glavu da morav da ustanem. Stalno sam sebe zamišljala da ću ja kad ustanem ne da hodam već da trčim. To je meni bez obzira koliko banalno zvučalo, ali to je meni bilo ogroman podstrek da sve više napreduje.

Zbog težine njenih povreda lekari su sumnjali da bi mogla ponovo da prohoda:

- Razumela sam majku kada mi je govorila da su lekari mislili da sigurno neću preživeti. Samo se sećam tog trenutka koji je trajao dva minuta gde su lekari prilazili u šok sobu i kad bi ustanovili da sam preživela prekrstili bi se i rekli dobro je.

Tamara je diplomirani ekonomista sa bogatim radnim iskustvom, ali je trebutno bez zaposlenja.

Voditeljka Olja Lazarević pozvala je sve ljude dobre volje koji su u mogućnosti da Tamari ponude posao da se jave na redakcija@kurir-info.rs.

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

00:10 Udes Bulevar