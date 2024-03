ISPOVEST MAJKE ČIJE DETE TRPI VRŠNJAČKO NASILJE: Preti mom sinu da će da ga UBIJE, noću VRIŠTI njegovo ime dok se ne onesvesti!

Vršnjačko nasilje je, uprkos naporima prosvetara, škola i nadležnih organa, i dalje veliki problem u školama u Srbiji. A roditelji čija su deca žrtve takvog nasilja naročito su zabrinuti nakon tragedije koja se 3. maja desila u OŠ "Vladislav Ribnikar".

Jedna zabrinuta majka na Fejsbuku je ispričala sa čime se sve suočava njeno dete, koje je drugi razred osnovne škole, i zatražila savet šta da radi, pre nego što bude kasno.

- Molim vas za savet. Moj sin ima problem sa vršnjakom u školi. Uzrast je drugi razred osnovne škole. Dete koje pravi problem je fiksirao mog sina i uvrteo u glavu da ga moje dete maltretira. Mama mu slepo veruje i pored toga što učiteljica tvrdi da je moje dete žrtva - započela je svoju priču ova žena.

Ona kaže da "taj dečak ima izuzetno visoke intelektualne sposobnosti - prepametan je i preinteligentan, ali je, nažalost, psihijatrijski slučaj":

- Majka ga je vodila kod psihijatra, dete je dobilo terapiju da pije lekove. Majka je odbila lekove, ne leči ga, smatra da je psiholog sasvim dovoljan. On ima krize svesti noću vrišti i spominje samo moje dete dok ne izgubi svest. Na času dobija napade i uznemiri se i odjednom se zaleti prema mom sinu, unosi mu se u facu, govori mu da će mu se osvetiti, preti da će da ga ubije, baca i lomi sve ispred sebe... Ti napadi su sve češći bili, i učiteljica ga je prebacila na onlajn nastavu kako bi zaštitila moje dete.

Kada se vratio, kako kaže, priča se nastavila.

- Dečakova majka je dolazila u školu, presretala moje dete, i pretila mu da prestane da joj maltretira sina, da ga se kloni, inače će se ona meni obratiti... Ujak je zaposlen na veterinarskom fakultetu i vodi dečaka na isti da secira životinje. Da ne duzim dalje, ima jos milion situacija zbog kojih sam ja kao majka preplašena za bezbednost deteta. Inače sam majka četvoro dece - dvoje su izašli iz te škole bez ikakvih problema kao primerni učenici - kaže ona i dodaje da njen sin zbog svega ovog počinje da se povlači.

- Moje dete ne sme čak ni verbalno da se odbrani. Plaši se kako će taj dečak reagovati. Počeo je da se povlači, odustao je od sportskih treninga, nastavnica iz muzičke škole je primetila odsutnost na časovima, on joj se požalio kakav problem ima. Ona se plaši da on ne odustane od harmonike.. Znači, moje dete pati i povlači se. Mnogo puta sam molila direktora škole za pomoć, on je održao sastanak na moju inicijativu i zaključak je da se da vremena da moram da imam više tolerancije, da on nema čarobni štapić da reši preko noći. Prosto imam utisak da želi da me napravi ludom i da se preispitam da nisam ja stvarno preterala. Direktor je doneo odluku da prebaci moje dete u drugo odeljenje. Smatram da to nije rešenje zato što često imaju časove zajedno oba odeljenja. Žalila sam se ministarstvu i nisam dobila nikakav odgovor već 10 dana - objašnjava ona i dodaje da se jako plaši da se ne ponovi "Ribnikar".

- Niko ne reaguje na moje molbe da se nešto preduzme. Ja sam očajna. Molim vas za savet kome još da se obratim kako bih zastitila svoje, a i svu decu u školi - upitala je na društvenim mrežama.

Mnogi ljudi su podržali ovu majku rečima da joj žele da istraje i da se što više roditelja iz škole priključi.

- Ovo je problem svih nas - zaključio je jedan sugrađanin.

