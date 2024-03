STALNO ME JE TUKAO, SKIDAO GOLU, PRETIO DA ĆE MENE UBITI A NAŠU DECU SPALITI: Potresna ispovest Elene koju muž zlostavlja

Žrtva porodičnog nasilja, 32-godišnja Elena otkrila je javno pred svetom, ne skrivajući lice sa vidljivim znacima zlostavljanja u vidi masnice ispod oka, kroz kakav pakao je prošla zbog svog nasilnog muža.

Elena iz Argosa u Grčkoj, objasnila je da je zlostavljanje od strane njenog muža počelo onda kada je ostao bez majke. Svakog dana njegovi izlivi besa bili su sve gori, a kako je otkrila, nekada nije mogao da se obuzda pa ju je tukao i pred decom.

- Moje zlostavljanje je počelo kada mu je umrla majka. Tada je me stalno tukao. Nekada je to radio i pred decom, ali se obično trudio da me maltretira u kupatilu, gde nas decu nisu videli, mada su mogla da čuju moje glasove i plač. Rekao mi je "Ne usuđuj se da kažeš deci šta se dešava, ubiću te, prolićeš krv u kupatilu" - ispričala je Elena.

Seksualno zlostavljanje

Upitana da li joj je ikada otkrio zbog čega je postao nasilan i kako opravda svoje napade, ona je rekla:

- Umislio je da se viđam sa drugim. Svaki put me tera da mu priznam da imam nekog drugog, ali ja od početka poštujem sebe, njega i moju decu.

Kako je dalje objasnila, nakon nekoliko fizičkih nasrtanja, nažalost jednom ju je u seksualno zlostavljao.

- Cepao je moju odeću i skidao me golu, a da nije dobio moj pristanak za tako nešto. Ja to tada nisam htela, a on me je sve više i više pritiskao - rekla je ona iznoseći jezive detalje ponašanja svog supruga.

Pretnje smrću

Takođe, otkrila je da joj je u jednom trenutku bacio telefon, kako ne bi imala kontakt ni sa kim, ali i da joj je pre nekoliko dana pretio kako će je baciti u Korintski kanal a onda spaliti i njihovu decu.

Ceo slučaj prijavljen je policiji, a njen suprug je završio u zatvoru.

- Samo želim da trune u zatvoru. Kada izađe odatle, preduzeću korake da ga držim podalje od mene i moje dece. Pokušaću da stanem na noge i nađem posao - zaključila je ona

Kurir.rs/ Blic/ Protothema/ Preneo S.Đ.

