PREVARANT VRBUJE DEVOJKE, NUDI POČETNU PLATU DO 3.000 EVRA I NIKAD IH NE ISPLATI! Beograđanka ga raskrinkala: Ovo je šema prevare

Izvesni S. N, koji je pre dve godine vrbovao mlade devojke sa fakultetskom diplomom za poslove organizacije i marketinga, a onda im zarade nikada nije isplatio, ponovo se pojavio na tržištu zapošljavanja sa sličnom šemom prevare! Kako bi navukao buduće kandidatkinje sada nudi početnu platu od 1.200 do čak 3.000 evra, otkriva za Kurir devojka iz Beograda, koja je diplomirani komunikolog i umalo nije nasela na prevaru.

Ona objašnjava da je taktika ovog prevaranta sledeća - uglavnom devojkama obeća posao u organizaciji iventova i marketinga uz dobru platu i rad od kuće, a nakon mesec dana njihovog rada umesto da im da platu on kandidatu kaže da mu ne odgovara ili nestane, ugasi firmu, pri čemu nema kancelariju, pa traži nove žrtve.

- Kontaktirao me 2. marta preko Linkendina gde je poslao poruku da zapošljava radnike u firmi "BG city event" (u APR kao delatnost navedena organizacija sastanaka i sajmova). Naglasio je da je početna plata od 1.200 do 3.000 evra i da mogu poslati CV. Sve to mi je bilo čudo zbog početne zarade. Poslala sam CV i dobila odgovor od HR-a da dođem na razgovor 6. marta u Knez Mihailovoj 3. Sad iz ovog ugla mislim da on odgovara na te mejlove, a ne HR. Kasnije mi se i lično javio preko poruke i potvrdila sam dolazak. Kada sam stigla na sastanak bilo mi je čudno jer to nisu bile kancelarije firme nego obična sala. On je izašao iz jedne prostorije. Stariji je čovek i teško priča srpski. Deluje kao da je Slovenac, jedva sam ga razumela - kaže naša sagovornica.

foto: Shutterstock

Tražio joj je da ispriča nešto o sebi i svom obrazovanju.

- Rekao je da se bavi promocijama preko 15 godina i da ima firme u Italiji, Sloveniji, Hrvatskoj, Crnoj Gori. Pitala sam ga kako je moguće da je početna plata 1.200 evra, na šta mi on odgovara da ne želi da mu radnik ode za 50 evra više u drugu firmu. Nejasno skroz i meni postaje sve čudnije. Nije mu se dopalo što sam imala mnogo pitanja za njega - navodi devojka i dodaje:

- Što se tiče rada, rekao je da se ne radi u kancelarijama, već od kuće, a obaveza je samo da se dolazi na sastanke. Opremu poput računara ili laptopa ne dobijam, svoju mogu da koristim. Tek kasnije sam shvatila da on ni nema kancelarije, a opremu ne može da iznajmljuje jer nijedna devojka ne ostaje da radi duže od mesec dana jer ih ne isplaćuje.

Pomenuo joj je i da uglavnom radi sa devojkama.

foto: Shutterstock

- Poručio mi je da sam mu se dopala i da bi voleo da počnem da radim. Prvih pet dana je probni neplaćeni rad. Nakon toga dobijam ugovor na šest meseci od kojih tri nisam prijavljena, a posle trećeg meseca jesam na neodređeno. Na pitanje koja bi bila moja pozicija rekao je da to trenutno ne zna i da će odlučiti nakon petog dana. Kada sma došla kod kuće rešila sam da istražim malo o tom čoveku i shvatila sam da je prevarant. Doživela sam ogroman stres, gubila svoje vreme i bila prevarena. Ne mogu ni da zamislim kako je devojkama koje su radile za njega. Hoću da upozorim sve da se pripaze i da ne nasedaju na idealne uslove koje on nudi. Nakon dva dana kontaktirao je i moju drugaricu i poslao joj istu poruku. Očigledno je da koristi istu šemu prevare. Vrbuje devojke, one rade za njega određeno vreme i onda on nestane ili kaže da nije zadovoljan radom te ih nikada ne isplati - zakljućila je naša sagovornica.

Prema podacima sa APR, dotični S.N. je od 2012. čak sedam puta otvarao i zatvarao firme sličnog naziva, trenutno su dve aktivne, a bio je poznat i policiji pošto su ga prethodni zaposleni prijavili za neisplaćene zarade. Kurir je ga je juče kontaktirao na broj telefona poznat redakciji i uputili smo pitanja na zvanični mejl firme, ali do zaključenja ovog broja nismo dobili odgovore.